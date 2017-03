Những trận đòn từ ‘người đàn ông của cuộc đời’

Bạo lực là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn Bạo lực gia đình luôn là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến ly hôn. Bạo lực gia đình có thể do sự khác biệt về nhu cầu sinh lý cũng như do bị tác động bởi chất kích thích như bia, rượu… Hành vi bạo lực để lại những chấn thương tâm lý và thể chất không thể khắc phục trong thời gian ngắn. Khi đó, ly hôn trở thành sự giải thoát duy nhất cho người bị bạo lực. Trong năm năm từ 2011 đến 2015, tòa án TP.HCM thụ lý các vụ án ly hôn không có yếu tố nước ngoài tăng năm sau nhiều hơn năm trước. Năm 2011 có hơn 20.600 vụ được thụ lý, đến năm 2015 đã đạt đến hơn 27.400 vụ. (Nguồn: Trích tham luận khoa học của Thẩm phán Phạm Hồng Loan, TAND TP.HCM, tại buổi hội thảo khoa học “Giá trị văn hóa tinh thần trong gia đình đô thị hiện đại” do Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM tổ chức ngày 19-8) Hơn một nửa phụ nữ bị bạo lực Theo số liệu điều tra quốc gia 2010 (khảo sát trên 4.828 phụ nữ tuổi từ 18 đến 60), có 58,3% phụ nữ đã trải qua ít nhất một hình thức bạo hành về thể chất, tinh thần hoặc tình dục, trong đó 32% chịu bạo lực về thể chất.