Nước mắt hối hận của chồng

Anh chị từng có một thời yêu thương nhau say đắm. Trong mắt anh ngày ấy, chị là người phụ nữ hoàn hảo nhất dù chị không sở hữu vẻ đẹp lộng lẫy say lòng người từ ánh nhìn đầu tiên. Chị mộc mạc giản dị, ở chị là thứ nhan sắc mặn mà đằm thắm theo kiểu tứ đức được lòng đại gia đình nhà chồng. Ai cũng bảo anh may mắn, tốt số lắm mới lấy được người vợ thảo hiền, hiếu thuận như chị…

Anh nhớ lại thời gian đầu vợ chồng mới cưới, đi đâu anh cũng muốn dẫn chị đi cùng, vợ chồng trẻ quấn quýt, ríu rít như đôi chim câu. Chị yêu thương chiều chuộng anh hết mực và giành làm tất cả mọi việc trong nhà.

Khi tổ ấm nhỏ anh chị thêm tiếng khóc cười của con, hạnh phúc nhân lên gấp bội. Vòng xoáy cuộc đời với cơm áo gạo tiền thôi thúc anh muốn bung ra khỏi cơ quan nhà nước. Anh mải miết đi theo chân những công trình, tháng về thăm vợ con được đôi ngày. Nhìn anh gầy, đen sạm đi bởi nắng gió, chị xót muốn anh về lại vị trí công việc cũ. Anh gạt qua lời chị nói, khát khao làm giàu giục giã anh phải cố làm, cố làm hơn nữa…



Khi số vốn đủ lớn, anh tách ra mở công ty riêng . Những buổi nhậu, tiếp khách tăng lên tỉ lệ thuận với số tiền anh kiếm được, tỷ lệ nghịch với thời gian, tình cảm anh dành cho gia đình. Trong lòng anh cảm giác cuộc sống gia đình sao tẻ nhạt quá, ngoài kia nhộn nhịp bao mối quan hệ vui thú cuốn anh đi. Nhiều hôm anh về khuya, hơi thở nồng nặc mùi rượu, chị cuống cuồng pha nước giã rượu cho anh, lau người, thay quần áo. Trong men rượu, anh thấy chị khóc…



Anh thầm để ý chị hàng ngày, chị sao mà xuề xòa mộc mạc, sau vài năm chung sống anh thấy chị có phần nhạt, nhất là thái độ lúc nào cũng cung cúc phục vụ bố con anh, ít chăm lo suy nghĩ cho bản thân. Ngược lại, cô ấy tự tin năng động, ăn diện đẹp xinh, nước hoa sực thơm phức đầy quyến rũ. Cảm giác chán chị len lỏi vào lòng anh.



Bao lời ong tiếng ve xung quanh mối quan hệ nhiều khuất tất của anh với cô gái ấy đến tai chị. Chị chỉ nói: “Nếu anh thương em, thương con đừng làm gì tổn thương mẹ con em, hãy sống sao trọn vẹn đạo nghĩa vợ chồng để giữ gìn danh tiếng gia đình”. Anh châm điếu thuốc hút, thở dài nói: “Tùy em muốn nghĩ sao thì nghĩ, lòng dạ đàn bà vốn dĩ hẹp hòi…”. Chị tủi hờn trong lòng, bao nhiêu năm vợ chồng gắn bó với anh giờ còn ý nghĩa gì…



Anh bắt đầu tự cho mình cái quyền đi ngang về tắt không cần thông báo với ai, về đến nhà là anh liền kiếm cớ gây chuyện với chị. Tổ ấm ngày xưa giờ có phần nguội lạnh, ngôi nhà giờ giống như nhà trọ cho anh về nghỉ chân.







Nhiều khi thấy không khí gia đình im lìm, chị buồn quá bảo anh: “Tình cảm vợ chồng mình sao ngày càng phai nhạt anh nhỉ ?”. Anh không để tâm lời chị nói. Chị nuốt nước mắt vào trong nghĩ đó chỉ là tình cảm nhất thời của người đàn ông, đã là đàn ông ai không tham lam, nhất là có tiền, hào hoa như anh. Dễ có mấy ai đánh đổi vợ con lấy thứ tình cảm phù phiếm ngoài kia? Nghĩ như thế nên chị cam tâm chịu đựng.



Anh đâu biết sẽ còn làm khổ, dày vò chị nếu như không có ngày công việc làm ăn của anh không xuôi chèo mát mái nữa. Nợ nần kéo tới, cô nhân tình của anh cũng biến nhanh vì anh không còn khả năng chu cấp tiền cho cô ta. Bạn bè nhạt nhẽo, đối tác từ chối...



Cuối cùng chỉ còn duy nhất chị và gia đình ở bên anh. Chị vất vả ngược xuôi vay mượn trả bớt nợ, bao tiền vàng chị dành dụm được đưa cho anh hết lo vực công ty dậy. Lần đầu tiên anh - người đàn ông rắn rỏi đã khóc, giọt nước mắt hối hận, day dứt bởi anh đã có lỗi với chị quá nhiều. Đi hết cuộc đời này liệu anh có bù đắp hết những thiệt thòi cho chị không?



