Thiếu úy công an từ chối chữa bệnh ung thư để cứu con đã qua đời

Chiều 27-7, Thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm (công tác tại phòng Tham mưu, Công an tỉnh Hà Tĩnh) - người mẹ từ chối chữa ung thư để cứu con đã qua đời trong vòng tay người thân tại nhà riêng ở phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh.

Chị Trâm ra đi khi còn quá trẻ, ở tuổi 25 và con vừa chào đời được hơn hai tuần đã mồ côi mẹ. Người thân, người dân xóm giềng, chiến sĩ đồng đội... ngưỡng mộ, cảm phục tinh thần của người mẹ trẻ “hy sinh vì con” và ai cũng khóc, thương tiếc chị.

Người thân cho biết bố của chị Trâm nguyên là trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên nhưng ông đã mất khi Trâm mới ba tháng tuổi cũng do căn bệnh ung thư.

Mồ côi bố từ bé, Trâm đã gắng vươn lên học tập, đỗ vào Học viện Cảnh sát nhân dân rồi ra trường về quê nhà công tác và lập gia đình. Khi mang thai đến tuần thứ 11 thì Trâm phát hiện mình bị ung thư phổi giai đoạn cuối nhưng giấu gia đình vì sợ mẹ và mọi người buồn. Đến tuần thứ 27 chị mới nhập viện điều trị và cương quyết không xạ trị chữa ung thư để giữ con. Suốt hai tháng trời chị không thể nằm ngủ mà đều phải ngồi vì bị khó thở do phổi tổn thương, thai nhi chèn.





Sản phụ Huyền Trâm vui vẻ tiếp chuyện Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm. Ảnh: CTV

Đến ngày 10-7, sức khỏe của chị Trâm suy yếu nên các bác sĩ BV K và BV Phụ sản Trung ương hỗ trợ đã tiến hành phẫu thuật mổ bắt thai nhi. Con trai của vợ chồng chị Trâm chào đời khi được 28 tuần tuổi (1,2 kg) đặt tên là bé Gấu và được chuyển ngay sang BV Phụ sản Trung ương để chăm sóc và điều trị.

Ngày 21-7, trước khi phải truyền hóa chất, các bác sĩ đã cho chị Trâm sang BV Phụ sản Trung ương bằng xe đẩy để gặp con. Chị vui mừng và ứa nước mắt khóc sung sướng khi thấy con đang nằm trong lồng ấp. Sau khi hai mẹ con gặp nhau, chị Trâm khá lên rất nhiều. Chị Trâm cố gắng kéo dài sự sống để mong được chứng kiến con trai ngày càng lớn khôn. Sức khỏe bé Gấu khá hơn rất nhiều, bé đã có thể tự thở được. Nhưng do tiên lượng sức khỏe của chị quá xấu, đến ngày 26-7, gia đình chị Trâm đã xin đưa chị về nhà để được ngắm ngôi nhà thân yêu lần cuối.

Chiều 27-7, ông Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV K, cho biết các bác sĩ đã rất nỗ lực để điều trị cho chị Trâm nhưng do thời điểm bắt đầu điều trị quá trễ nên bệnh tình của chị không có tiến triển. Những ngày cuối cùng, chị không bị đau đớn do thường xuyên sử dụng thuốc giảm đau và các thuốc hỗ trợ. Ngày 26-7, chị Trâm về tới nhà an toàn, vẫn hoàn toàn tỉnh táo. Nhưng đến 14 giờ 15 ngày 27-7 thì chị trút hơi thở cuối cùng.

Tối cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết: “Hoàn cảnh của chị Trâm rất đặc biệt, cả đơn vị ai cũng cảm phục tấm lòng của Trâm và tiếc thương. Hiện đơn vị đang cùng gia đình lo tang lễ cho Trâm. Từ đêm 27 và sáng 28-7, bắt đầu làm lễ tang Thiếu úy Trâm”.

Trước đó, Trâm đã từng chia sẻ trên trang cá nhân của chị: “Nếu có phép màu, cho mình thêm năm, hoặc một, hai năm nữa khỏe mạnh chút, mình chuẩn bị một vài thứ cho những người mình thương yêu chứ đừng để ốm đau mãi rồi đi. Bây giờ mọi thứ đã qua đều là kỷ niệm quý giá. Những gì đang có là tận dụng để cho mọi người biết mình yêu mọi người thế nào”.