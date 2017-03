Tìm ra yếu tố dự báo hạnh phúc chính xác đến đáng ngạc nhiên

Tuy nhiên, theo Lifehack.org, một nghiên cứu được thực hiện gần đây tại Đại học Harvard đã tìm ra một số yếu tố dự báo hạnh phúc bất ngờ và chính xác.



Đôi khi ta nhìn thấy bạn bè tận hưởng kỳ nghỉ của họ, ta thường nghĩ rằng họ đang có một khoảng thời gian vui vẻ hơn so với bạn ngồi ở nhà hay làm việc ở văn phòng. Điều đáng ngạc nhiên là nghiên cứu cho rằng việc bạn đang làm việc gì không thực sự quan trọng đối với dự báo hạnh phúc.



Theo dữ liệu thu thập từ nhóm nghiên cứu của Đại học Harvard, cách bạn dành thời gian trong một ngày không thể dự đoán được bạn đang hạnh phúc cỡ nào. Thay vào đó, yếu tố tiên đoán hạnh phúc lại là việc làm sao để suy nghĩ phù hợp với hành động của bạn. Để có được một sự hiện diện mạnh mẽ về tinh thần về những gì bạn đang làm.



Nghiên cứu được thực hiện ra sao



Để các nhà tâm lý học nghiên cứu được hạnh phúc mỗi ngày của con người, họ phải nắm bắt được đối tượng nghiên cứu khi đang làm điều gì đó khiến họ cảm thấy tốt hoặc cảm thấy tồi tệ. Việc đo lường các thành phần trong phòng thí nghiệm là rất khó khăn.



Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã thực hiện một phương pháp có tên là mẫu trải nghiệm. Tức là họ sẽ hỏi các đối tượng sau những khoảng thời gian ngẫu nhiên về điều họ đang làm và đang nghĩ. Bạn có thể bắt đầu lắp ráp một bức tranh cụ thể về ai đó khi bạn làm việc này vài ngày một lần trong nhiều ngày.



Những người tham gia nghiên cứu được hỏi thông qua một ứng dụng iPhone. Ứng dụng sẽ gửi thông báo yêu cầu người dùng điền vào một bảng hỏi nhanh. Bảng hỏi sẽ hỏi xem họ đang làm gì và họ có đang nghĩ về điều mình đang làm hay không. Nếu họ trả lời rằng họ đang không nghĩ về điều họ đang làm, họ sẽ trả lời thêm câu hỏi phụ rằng điều họ đang làm là thú vị, bình thường hay không thú vị.



Kết quả



Dữ liệu do nghiên cứu thu thập được cho thấy rằng ta thường hạnh phúc nhất khi ta nghĩ về điều đang làm. Ví dụ, người đang rửa bát và nghĩ về việc rửa bát thường hạnh phúc hơn so với người đang rửa bát và nghĩ về một kỳ nghỉ trong tương lai.



Mối quan hệ giữa tập trung và hạnh phúc



Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng một bộ phận lớn (khoảng một nửa) suy nghĩ của chúng ta không liên quan gì tới việc ta đang làm. Một số hy vọng rằng những suy nghĩ vẩn vơ có thể giúp ta hạnh phúc hơn, nhưng số liệu thu được sau nghiên cứu đã chứng minh điều ngược lại.



Hóa ra, chúng ta hạnh phúc nhất khi suy nghĩ và hành động của chúng ta trùng khớp với nhau, dù đó chỉ là một công việc đơn giản như vứt rác đi chăng nữa.



Toa thuốc cho hạnh phúc



Rõ ràng điều này nghe có vẻ dễ dàng, nhưng tâm trí chúng ta thường suy nghĩ lan man và não bộ của chúng ta được cấu tạo để thỉnh thoảng cũng suy nghĩ lan man. Bộ não của chúng ta thích được kích thích. Nếu bạn có thể hoàn thành một nhiệm vụ mà không mất quá nhiều suy nghĩ, não bộ sẽ nghĩ ra những cách cụ thể để tạo ra một lựa chọn thay thế thú vị hơn và khiến cho ta suy nghĩ lan man.



Bạn có biết rằng ta có thể rèn luyện cho não làm điều ngược lại không? Điều này đồng nghĩa với luyện tập và cống hiến, nhưng là hoàn toàn khả thi. Bạn có thể luyện thiền, cố gắng tập trung trong cả một ngày và làm việc với sự hài lòng.



Kết luận



Nếu bạn cũng giống như hầu hết mọi người và đang tìm kiếm hạnh phúc, hãy thử tìm cách sao cho suy nghĩ và hành động của bạn tương đồng với nhau. Hãy nghĩ về những gì bạn đang làm và xem xem điều này gây ảnh hưởng ra sao tới hạnh phúc nói chung của bạn./.

Theo MY NGUYỄN (VIETNAM+)