Vì sao bạo lực gia đình ở đô thị khó phát hiện?

Với nhiều năm nghiên cứu về văn hóa gia đình, nguyên Trưởng phòng Gia đình Ủy ban Dân số Gia đình Trẻ em TP.HCM, nguyên Phó Trưởng phòng Văn hóa gia đình, Sở Văn hóa TP.HCM Lê Thị Thanh Nhã (ảnh) là chuyên gia trong lĩnh vực này, có rất nhiều kinh nghiệm tư vấn, giúp đỡ những nạn nhân bạo lực gia đình.

Trong gia đình trí thức: Nghiêm trọng!

. Phóng viên: Thưa bà, có phải phần lớn nạn nhân của bạo hành gia đình có từ cuộc sống khó khăn, dân trí thấp?





+ Bà Lê Thị Thanh Nhã: Đúng với đa số nạn nhân. Có những gia đình cả khi hai vợ chồng đều là trí thức thì bạo lực vẫn xảy ra nghiêm trọng. Tôi vừa tư vấn cho một chị chuẩn bị ly hôn để giải thoát cuộc sống của mình khỏi bạo lực cả về tinh thần và thể chất. Chị trước đây là giáo viên, chồng chị làm nhà nước, thường đi công tác xa. Anh thuyết phục vợ nghỉ làm ở nhà để chăm sóc gia đình. Chị nghỉ ở nhà nhưng tự xoay xở buôn bán, dần dần tạo dựng được tài sản lớn, nuôi con cái ăn học tới tiến sĩ. Nhưng khi chồng chị về hưu thì anh ta lại đòi quản lý hết tiền bạc, tài sản để khẳng định uy quyền đàn ông trong nhà. Anh đã xúc phạm vợ bằng những lời lẽ thâm sâu ghê gớm và cả đánh đập khiến chị tổn thương. Những trường hợp khác còn nghiêm trọng hơn nhiều.

. Theo bà, có phải bất bình đẳng giới là nguyên nhân chính gây ra bạo lực?

+ Có nhiều lý do. Ở các đô thị lớn như ở TP.HCM, lý do chính là nhiều người chưa thích ứng kịp với đời sống công nghiệp quá nhanh. Họ chưa có kỹ năng thích ứng và tổ chức gia đình phù hợp với đời sống đô thị. Các giá trị gia đình bị đứt gãy. Các thành viên trong gia đình theo đuổi các giá trị, quan điểm, tư tưởng khác xa nhau, thậm chí đối nghịch nhau. Khi các thành viên trong gia đình không thấu hiểu nhau, không chấp nhận nhau, bạo lực sẽ xảy ra. Lúc này người yếu thế hơn trở thành nạn nhân của bạo lực, bất bình đẳng giới lúc này là hệ quả, không phải nguyên nhân.





Bác sĩ đang điều trị cho bà NTHL, người bị chồng bạo hành bằng cách đổ nước sôi vào tai. Ảnh: HỒNG MINH

Rất khó nhận biết

. Bà đánh giá như thế nào về tình trạng bạo lực trong gia đình ở TP.HCM qua kinh nghiệm công tác và tư vấn?

+ Bạo lực gia đình ở các đô thị, đặc biệt là đô thị lớn như TP.HCM rất khó đánh giá vì đời sống đô thị tôn trọng sự riêng tư, nạn nhân thường giấu kín chuyện riêng nên hầu hết vụ bạo hành không bị phát hiện. Những ca mà công an, địa phương phải can thiệp hoặc phải ra tòa án xử lý hầu hết đã tan nát hết rồi, rất khó cứu vãn.

Tòa án có số liệu ly hôn do bạo hành, bệnh viện có số liệu bệnh nhân nhập viện do bạo hành, công an có con số của công an… Mỗi ngành có một con số riêng. Những con số này chỉ có tính chất tham khảo. Lúc tôi còn làm việc, theo thống kê từ phía công an mỗi năm thành phố có khoảng 100-200 ca bạo hành, đây là con số không chính xác. Thực tế chắc chắn cao hơn rất nhiều.

. Bà có lời khuyên nào dành cho những phụ nữ đang là nạn nhân của bạo lực trong gia đình?

+ Các chị em đừng im lặng chịu đựng. Hãy tìm đến những địa chỉ có thể trợ giúp như hội phụ nữ, các điểm tư vấn, nhà tạm lánh…

Cách phòng ngừa bạo lực tốt nhất là xây dựng gia đình hạnh phúc, có trách nhiệm và thấu hiểu lẫn nhau. Khi có mâu thuẫn trong gia đình hãy gỡ ngay từ đầu, đừng né tránh hoặc im lặng chịu đựng cho đến khi nó bùng nổ.

. Xin cám ơn bà.