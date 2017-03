Vì sao đàn ông chúng tôi phải nhậu?

“Đàn ông nhậu nhẹt, đàn bà shopping”, ấy là mệnh đề đương nhiên đúng của xã hội ngày nay. Vậy nhưng, trong khi chị em hoan hỉ cầm thẻ ATM của chồng đi mua sắm thì vẫn luôn hỏi đi hỏi lại đàn ông chúng tôi một câu: Hay ho gì cái trò nhậu nhẹt mà các ông cứ tiến hành thường xuyên.

Chúng tôi, trong cơn hoang mang mỗi khi chị em đi mua sắm, bằng tấm lòng bao dung mẫn cảm của đàn ông đã nhiều lần bước chân vào thế giới shopping, tham gia mua sắm để rồi rút ra một thực tế đầy trải nghiệm: Mua sắm đem đến cho người ta nhiều thú vui, trừ việc gây ra nhiều tổn thất về tài chính.

Còn chị em thì sao, hỡi các bà mẹ, bà vợ, hỡi các cô bồ, em gái nuôi, em kết nghĩa… các em đã bao giờ thử như chúng tôi, đắm đuối trong những bữa tiệc rượu, tràn trề hơi men để cảm nhận một cách sâu sắc nhậu nhẹt nó diễn ra như thế nào chưa ? Hẳn đa số là chưa, từ một số chị em sinh ra đã có năng khiếu tiếp nhận các loại nước uống có cồn.

Bia rượu luôn là những kẻ chung tình vĩnh viễn. Chúng chẳng càu nhàu khi chúng tôi đến muộn đón nàng chỉ tầm 15 phút, nó chẳng bao giờ phụ tình chúng tôi vào một ngày đẹp trời nào đó.



Chúng tôi là những bậc thiên tài về sáng tác lý do để nhậu. Ảnh minh họa

Phụ nữ, họ “thành lập tổ buôn” bất cứ ở môi trường nào. Từ chiếc bàn ở cơ quan, từ tình cờ gặp nhau trên vỉa hè, cà phê hay trong cửa hàng thời trang... bất cứ ở đâu họ cũng thể buôn chuyện với nhau không cần biết thời gian đang trôi về đâu.



Đàn ông chúng tôi, vâng đàn ông chúng tôi môi trường lý tưởng nhất để buôn chuyện chính là quán nhậu. Chỉ có ở đó, chỉ khi cơ thể nạp vào được chút hơi men một ông chồng sợ vợ mới có đủ dũng cảm để nói xấu mẹ những đứa con mình, chỉ khi đã chếnh choáng say cũng ông chồng ấy mới dám vung tay tát vợ một cái không theo nghĩa tát yêu… Nhậu vào rồi, đàn ông thấy mình như không đứng trên mặt đất mà bay bổng trên những tầng mây chấp chới yêng hùng.

Hơn nữa, những trận nhậu còn là bạn đời chung thủy sẽ chia đàn ông mỗi khi buồn. Thử nghĩ mà xem, thiếu nữ bị phụ tình thường vẫn coi nước mắt với một trận khóc òa là liều thuốc làm dịu nhẹ vết thương, ngược lại nam nhân chúng tôi thời sinh viên chỉ dám bớt chút tiền cơm, xén ít tiền giáo trình ra quán ốc, lại rủ thêm mấy thằng bạn cuối tháng đang đói ăn thèm rượu ra mà nâng chén tiêu sầu. Uống cho kỳ say, nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh rồi tự trào: Này nhé, tình chỉ là cơn rượu say, bố mày nôn hết vào bồn cầu giật nước rồi nhé. Người yêu không nhất thiết phải chung tình vĩnh viễn, nhưng những cơn say vẫn là phương thuốc thần kỳ chốc lát dìu dắt đàn ông qua những nỗi đau thèm bật ra tiếng khóc. Còn phụ nữ, họ thường giải sầu bằng những cơn mua sắm không giới hạn số lượng bất cần mục đích.

Một số đàn ông đầy lý tưởng cống hiến thậm chí còn cho rằng, hành vi nhậu của mình là một việc làm hữu ích đóng góp vào lượng tiêu thụ bia trong nước, đưa Việt Nam trở thành một cường quốc về tiêu thụ rượu bia trên toàn thế giới. Bóng đá, môn thể thao vua đối với đại đa số đàn ông không đưa chúng ta lên mặt trận vinh quanh của thế giới thì trên các bàn nhậu, những ma men chúng tôi đành phải thay họ làm điều đó.

Nhậu, cái từ đơn giản ngắn gọn có nguồn gốc phương Nam ấy bây giờ đã có độ phủ sóng vô cùng lớn trên khắp đất nước ta. Đàn ông có nhiều lý do để nhậu: Chuẩn bị lấy vợ: nhậu: Lấy vợ: nhậu: Chưa ly dị vợ: nhậu. Vợ chồng cãi nhau: nhậu: Vợ sinh con trai (vui): nhậu, vợ sinh con gái (chưa được vui) nhậu. Đàn ông chúng tôi nói tóm lại vui cũng nhậu, buồn cũng nhậu, chúng tôi là những bậc thiên tài về sáng tác lý do để nhậu. ‘

Ấy thế nhưng, trong những cuộc nhậu lại phân ra những thành phần khác nhau. Chỉ có những đàn ông chân chính bản lĩnh cao vời thì mới biết giới hạn của những cuộc nhậu để vui có chừng, dừng đúng lúc. Để không biến cuộc nhậu trở thành nguồn cơn của những đau thương. Ở góc độ này, có vẻ như hành vi mua sắm của chị em vẫn an toàn với nhân loại hơn cả.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả