Vì sao đàn ông đã một lần ly hôn là ‘báu vật’

Và những lý do dưới đây sẽ giải thích vì sao có người cho rằng người đàn ông đã ly hôn một lần là “báu vật”.

1. Họ chọn bạn vì những phẩm chất thực tế hơn nên dễ lâu bền hơn. Điều này người trẻ hay mắc phải, kiểu như vì mê một mái tóc mà cưới cả con người. Đàn ông đã ly hôn đã biết cách xác định đâu là người phụ nữ mình cần cho đời sống gia đình chứ không phải người phụ nữ để bạn bè… lác mắt.

2. Họ đã hiểu phụ nữ cần gì và đời sống gia đình cần nuôi dưỡng ra sao. Một khi đã hiểu, họ sẽ chia sẻ được với vợ những khó khăn trong cuộc sống, điều mà những cặp đôi cưới nhau ở tuổi đôi mươi phải trải qua cả một quá trình để rút kinh nghiệm.



Họ sẽ phần nào trưởng thành từ sai lầm. Ảnh minh họa

3. Họ biết đâu là sai lầm và trưởng thành từ sai lầm. Trong nhiều trường hợp, họ hơn cả một người bạn, họ là người thầy cho vợ trong hành trình hôn nhân không phải lúc nào cũng êm ái.

4. Họ thường ổn định về tài chính. Thời gian lấy đi tuổi thanh xuân nhưng cũng để lại cho người đàn ông sự già dặn trong quản lý tài chính. Họ biết tích trữ và bạn không cần phải mất thời gian để ổn định kinh tế cho gia đình riêng.

Họ rất ngại làm lại lần nữa. ảnh minh họa



5. Họ biết trân trọng hạnh phúc hiện tại. Thực ra đàn ông ngại đổ vỡ hơn phụ nữ nên tâm lý chung là không muốn phải làm lại từ đầu thêm lần nào nữa cả. Họ sẽ có suy nghĩ và hành động tích cực để giữ gìn hạnh phúc hiện tại.

6. Họ cảm nhận được sự thiêng liêng của hai tiếng ‘gia đình’. Nhất là khi họ đã có một hoặc hai đứa con. Bạn chính là mảnh ghép cuối cùng cho gia đình hoàn hảo mà anh ta sẽ ra sức giữ gìn.

7. Họ biết cân bằng trong các mối quan hệ. Đàn ông cưới vợ lần đầu có nhiều quan hệ mới mở ra, trong đó có cả quan hệ công việc do ở thời kỳ đầu lập nghiệp. Đàn ông đã ly hôn thì khác. Họ biết cân bằng giữa vợ và mẹ ruột, giữa vợ và các quan hệ xã hội khác. Điều này góp phần đáng kể cho hạnh phúc gia đình bởi sự khéo léo của họ sẽ khiến bạn thoải mái.



Họ biết trân trọng và nhường nhịn. Ảnh minh họa

8. Họ biết trân trọng bạn đời vì họ hiểu đây sẽ là người bầu bạn của mình khi về già. Trân trọng và nhường nhịn để hạnh phúc lên ngôi chứ không cần háo thắng hoặc chứng tỏ mình là trụ cột như những người trẻ thường mắc phải. Thực ra, khi trải qua đau khổ, họ dễ thu mình lại và thiếu tự tin, do vậy họ còn biết ơn bạn vì đã chấp nhận lấy một người đã một lần tan vỡ. 9. Họ có kinh nghiệm phòng the.Điều này không dễ nói ra nhưng thực tế yếu tố phòng the góp phần nuôi dưỡng hạnh phúc gia đình rất nhiều. Đàn ông đã ly hôn hiểu rằng, chuyện ấy không chỉ đòi hỏi sức lực như những gã trai trẻ. Mà đó là sự hòa quyện từ tâm hồn đến thể xác của cả hai.