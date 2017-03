Vợ đồng ý cho chồng ngoại tình và cái kết bất ngờ...

Đừng lơ là chuyện ấy Chị Trần Thị Tâm Nhàn, chuyên viên tư vấn tâm lý Công ty Hồn Việt, phân tích: Có thể do mong muốn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng chị vợ lại bị trục trặc trong quan hệ vợ chồng, lo sợ đời sống hôn nhân đổ vỡ nên mới đi nói những điều tốt cho người khác nghe như một cách xoa dịu nỗi lo đó. Khi chuyện bị vỡ lở, chị mới rơi vào trạng thái hụt hẫng, muốn gạt bỏ tất cả dù vẫn còn thương yêu chồng. Khi chồng chân thành hối lỗi thì chị sẵn sàng tha thứ để làm lại từ đầu. Tuy nhiên, chị vợ cần phải hiểu rằng trong cuộc sống vợ chồng ngoài thương yêu, tâm đầu ý hợp, biết hy sinh cho nhau đòi hỏi phải thỏa mãn cho nhau về chuyện quan hệ vợ chồng. Thiếu điều đó sẽ là một thất bại của hôn nhân. Nếu chị vợ cứ tiếp tục thả chồng cho người khác thì cuộc hôn nhân sẽ đổ vỡ trong sớm chiều. Sau khi sinh, hormon sinh dục của phụ nữ thay đổi làm giảm ham muốn ở một số phụ nữ. Để hâm nóng lại chuyện vợ chồng, người vợ cần tìm hiểu cách khắc phục chuyện này hoặc đi khám trị liệu, không nên để tình trạng này kéo dài. ____________________________________ Là người trực tiếp giải quyết vụ án, Thẩm phán PTMX (TAND quận Bình Tân) cho biết theo quan điểm xét xử của chị, nếu vụ ly hôn nào có nguyên do từ một lỗi lầm nào đó trong cuộc sống mà hai bên còn thương nhau thì chị sẽ tìm mọi cách để các bên giải tỏa hết với nhau rồi tìm cách gắn kết họ lại. Vụ án trên cũng vậy. Lúc đầu thấy chị vợ quá gay gắt, quyết đòi ly hôn bằng được, chị nghĩ mâu thuẫn của họ đã trầm trọng, không thể hàn gắn được nữa. Khi thấy anh chồng khóc nức nở, tâm sự những khuất tất của mình, chị nghĩ mâu thuẫn của các đương sự chỉ do sự tôn trọng bị giảm sút chứ không phải hết yêu thương nên đã tìm mọi cách thuyết phục chị vợ thay đổi quyết định. Kết quả là chị vợ rút đơn, hai vợ chồng vui vẻ ra về, lòng người thẩm phán buổi đó thật vui.