Mang thai và 5 câu hỏi thường gặp về 'chuyện tế nhị'

Quan hệ tình dục (QHTD) có gây ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi hay không? Khi mang thai, phụ nữ ít ham muốn hơn liệu có đúng?… ThS-BS Nguyễn Lan Hải, chuyên gia giáo dục giới tính sẽ giải đáp năm câu hỏi mà các cặp vợ chồng thường gặp phải trong câu chuyện tế nhị này.

Khi mang thai phụ nữ ít ham muốn hơn?



ThS-BS Nguyễn Lan Hải. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Ba tháng đầu thời kỳ mang thai, ốm nghén khiến hầu hết phụ nữ đều cảm thấy mệt mỏi cả về thể chất lẫn lẫn tinh thần, gây suy giảm ham muốn. Ba tháng cuối, bụng bầu phát triển, cơ thể nặng nề, di chuyển khó khăn, mặc cảm “xấu xí” ở một số bà bầu cũng khiến họ mất ham muốn gần chồng.

Nhưng nếu không bị thai hành, thêm vào đó là sự gia tăng hormone oxytocin thậm chí còn khiến thai phụ dễ đạt cực khoái hơn trước khi mang thai. Giống như hiện tượng nghén đồ chua,… thì nghén sex cũng là hoàn toàn bình thường. (Thay đổi hormone cũng làm gia tăng sự thụ cảm kích thích).

Tuy nhiên không nên gần gũi quá thường xuyên và quá mạnh. QHTD trong giai đoạn phụ nữ mang thai cần chú ý chọn tư thế phù hợp để đảm bảo an toàn và sự chủ động cho người mẹ.

Quan hệ tình dục khi mang thai sẽ ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của thai nhi?

Điều này là đúng và có cơ sở. Vì những khoái cảm do tình dục mang lại khiến dạ con co bóp, máu được tăng cường tới khung chậu, âm đạo và tử cung. Sự vận động đáng kể của cơ thể có nguy cơ gây xung huyết, bong nhau ở ba tháng đầu và rách màng ối, vỡ ối non ở ba tháng cuối thai kỳ.

Với một số người có tiền sử dọa sẩy, sẩy thai sớm, sinh non, cao huyết áp, thai đôi,… thì việc gần gũi có thể gây nguy hiểm.

Nhưng với những bà bầu may mắn có thai kỳ khỏe mạnh, thai nhi được chẩn đoán phát triển bình thường thì hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng sex đến tận ngày sinh vì thai nhi luôn được bảo vệ an toàn trong túi ối và chất nhầy đặc dính ở cổ tử cung.

Tình dục khi mang thai gây viêm nhiễm âm đạo?

Khi mang thai, nội tiết tố (hormone) trong cơ thể phụ nữ thay đổi khiến môi trường âm đạo mất cân bằng, rất dễ bị vi khuẩn tấn công gây viêm nhiễm, nấm ngứa, nặng có thể gây biến chứng đẻ non, nhiễm nấm ở trẻ sơ sinh.

Nhưng nếu bà bầu biết giữ vệ sinh vùng kín thật tốt và các công chồng cũng có ý thức sạch sẽ thì nguy cơ viêm nhiễm cho thai phụ sẽ giảm bớt.

Tinh dịch sẽ kích thích đẻ non?

Điều này đúng vì trong tinh dịch có chứa prostaglandine gây co bóp tử cung.

Tuy nhiên, khi mang thai, tử cung người mẹ được bảo vệ bởi một lớp chất nhầy đặc, dính khiến tinh trùng khó có thể xâm nhập vào tử cung. Bởi vậy dù có chứa “hormone nguy hiểm” nhưng tinh trùng vẫn không thể xâm hại đến thai nhi.

Đặc biệt với trường hợp vợ bị dị ứng với chất prostaglandine trong tinh trùng của chồng, việc co thắt cổ tử cung có thể gây ảnh hưởng xấU đến thai thì vợ chồng có thể khắc phục bằng cách dùng bao cao su.



Cực khoái dễ gây đẻ non?

Đúng! Cực khoái đem lại sự co bóp, tăng cường máu mạnh tới các bộ phận sinh dục, ảnh hưởng xấu tới những bà bầu thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ sẩy thai cao.

Nhưng trong quá trình giao hợp đến khi đạt cực khoái, tử cung luôn co bóp nhịp nhàng, với những mẹ bầu khỏe mạnh, điều này hầu như không gây ảnh hưởng xấu. Và sự co bóp tử cung khi đó cũng khiến thai nhi thích thú như được xoa bóp nhẹ nhàng.