Chiêu hẹn hò cho nàng lận đận tình duyên

Nhiều cô nàng không xấu xí, chẳng vô duyên, cũng không vụng về… nhưng lại kém may mắn trong tình yêu. Bất chấp những nỗ lực của bản thân, đàn ông không bao giờ đối xử với họ theo cách mà họ xứng đáng nhận được. Nếu bạn là một trong số ấy, Yourtango đưa ra các nguyên tắc hẹn hò cho bạn tham khảo dưới đây:

Thoát ra khỏi tâm trạng dằn vặt, tiếc nuối

Đừng bao giờ cảm thấy tiếc nuối cho chính mình vì đã bỏ lỡ các cơ hội cũng như chưa tìm thấy tình yêu. Hãy bỏ ngoài tâm trí suy nghĩ mình là người thất bại trong tình yêu. Bạn nên nghĩ rằng chẳng có gì thú vị khi hẹn hò với một người đã bỏ rơi mình. Và nếu một người đàn ông không quan tâm đến bạn, không phải vì bạn không quyến rũ như một siêu mẫu mà có lẽ là do họ chưa tìm được tiếng nói chung với bạn.



Thay vì tiếc nuối, dằn vặt, điều bạn nên làm là học cách thu hút đối phương với sự tự tin cao nhất. Bởi lẽ, một cô gái tự tin sẽ là một tâm hồn yêu cuộc sống, họ hiếm khi phàn nàn về bản thân mình. Điều đó không chỉ khiến bạn dễ chịu hơn mà còn khiến đối phương nhìn nhận bạn như một cô gái vui vẻ, hấp dẫn.

Không bao giờ khóc vì một chàng trai

Sau một vài lần thất bại trong tình yêu, bạn sẽ sốc và chán nản, song điều tối kỵ là lưu giữ cảm giác tồi tệ trong mình.

Lời khuyên cho bạn là hãy tự mình đứng dậy. Bạn hoàn toàn có thể tỏ thái độ tức giận, căm ghét người đã đối xử tệ với mình bởi bản thân không làm điều gì sai trái đáng để nhận những điều xấu đó. Nếu bạn trở thành một cô gái quyết đoán và tự tin, bạn sẽ gặp được người đàn ông tôn trọng bạn.





Giữ sự bí ẩn cho bản thân Trong quá trình nảy sinh và phát triển của bất cứ mối quan hệ nào, điều quan trọng là tạo không khí bí mật để đối phương muốn tìm hiểu về bản thân mình.



Vì vậy, cho đến khi bước chân vào một mối quan hệ chính thức, bạn cần giữ sự bí ẩn cho bản thân. Rất nhiều chàng trai cho rằng họ không mấy hứng thú với những cô nàng "ruột để ngoài da", có gì thiên hạ cũng biết hết. Họ thích khám phá những cô gái ẩn chứa bên trong một thế giới nội tâm phong phú khiến họ không ngừng tò mò.

Chỉ đặt khoảng 30% nỗ lực vào việc tìm kiếm tình yêu

Nghe thật trớ trêu song đây lại là nguyên tắc hẹn hò dành cho các cô gái kém may mắn trong tình yêu. Giả sử bạn dành hết cả 100% tâm huyết, nỗ lực để tìm kiếm một nửa của mình thì khi bị thất bại, bạn gần như sẽ đánh mất toàn bộ niềm tin, năng lượng .

Thực tế cho thấy, khi bạn càng ít trông đợi vào tình yêu, dành ít nỗ lực cho việc tìm kiếm tình yêu thì bạn càng có cơ may chạm đến ngưỡng cửa tình yêu hơn.

Hãy để đàn ông tìm đến bạn

Đây là kinh nghiệm đã được nhiều cô gái kém may mắn trong tình yêu kiểm chứng. Họ cho rằng sau khi liên tục gặp thất bại khi hẹn hò, phụ nữ dễ nảy sinh tâm lý "cuống" nên chỉ cần có một anh chàng có tình ý, bạn đã xoắn xuýt muốn bám riết.





Trong các lần hẹn hò, thay vì để chàng đến đón mình, bạn vội vã lên kế hoạch gặp mặt và chủ động tìm đến nơi chàng ở thì rất có thể bạn sẽ tiếp tục gặp phải thất bại.

Một khi chàng không sẵn sàng đầu tư thời gian, nỗ lực, công sức vào việc hẹn hò với bạn, hãy nói "không" với anh ấy. Người đàn ông thực sự có tình ý sẽ chẳng nề hà việc chủ động đón đưa và lên kế hoạch hẹn hò với bạn gái.

Tránh việc liên tục hẹn gặp chàng

Bạn cho rằng nếu liên tục hẹn gặp gỡ anh chàng mới quen, mình sẽ có thêm cơ hội để tiếp cận và chinh phục anh ấy?

Dù với bất cứ đối tượng nào, bạn hãy tỏ ra mình là người phụ nữ bận rộn. Thậm chí khi được chàng hẹn gặp vào giữa tuần, đừng vội gật đầu đồng ý (dù trong lòng rất muốn), hãy kéo dài thời gian xa nhau đến cuối tuần. Nếu chàng muốn theo đuổi bạn, chắc chắn anh ấy sẽ sẵn sàng chờ đợi.

Không bao giờ gọi điện trước, trừ khi có cuộc gọi lỡ

Như trên đã nói, bạn không nên để lộ sự vội vã trong việc tìm kiếm tình yêu của mình cho đối phương biết. Và một trong những nguyên tắc để che giấu điều đó là không bao giờ gọi điện trước cho chàng, trừ khi có cuộc gọi lỡ.

Khi chàng nhắn tin, bạn cũng không nên trả lời ngay lập tức. Dù trong lòng háo hức chờ đợi từng cuộc gọi, từng tin nhắn thì bạn vẫn nên tìm cách giết thời gian bằng nhiều việc khác (đọc sách, xem phim).

Đàn ông rất dễ nhàm chán những cô gái vừa mới quen đã liên tục gọi điện, nhắn tin cho mình. Ngay cả khi mối quan hệ của hai người đã trở nên thân thiết thì bạn vẫn nên để đàn ông chủ động gọi điện nhiều hơn.

Không thân mật quá sớm

Một trong những nguyên nhân khiến nhiều cô gái "yêu nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu" đó là họ dễ dãi và thân mật quá sớm với đàn ông.

Bởi vậy, để tiếp tục không gặp phải thất bại trong tình yêu, điều bạn cần làm là giữ khoảng cách với chàng trong quá trình hẹn hò. Khi bạn tỏ ra gần gũi, thân mật quá sớm, để "chuyện ấy" xảy ra ngay trong giai đoạn hẹn hò đầu tiên, đàn ông sẽ thiếu tôn trọng bạn, từ đó muốn sớm chấm dứt mối quan hệ với bạn.

Rút kinh nghiệm từ các mối tình thất bại trước

Hãy đối mặt với tất cả các lần thất bại trong tình yêu mà bạn từng gặp phải, từ đó đánh giá các lý do khiến mối quan hệ tan vỡ.

Nhiều cô gái nghĩ mình liên tục bị bỏ rơi bởi bản thân không đủ xinh đẹp, không đủ thông minh, không đủ thành công hay hài hước… Tất cả những điều này không phải lý do chính đáng. Nhìn lại các mối quan hệ đã tan vỡ, có thể bạn sẽ nhận ra mình từng yêu phải một chàng trai đa tình, mình quá tự ti khi yêu hoặc gặp các trở ngại về địa lý, gia đình… Đó mới là lý do khiến bạn kém may mắn trong tình yêu.

Theo Trà Xanh (Ngôi Sao)