Gia đình sum họp trên... mạng

Anh hãy tắt điện thoại đi Tôi từng nói câu đó với chồng nhiều lần những khi thấy anh tranh thủ nhìn vào điện thoại bất cứ thời gian nào có thể: ăn cơm, chơi với con, ngồi xem tivi hay thậm chí là mang cả điện thoại vào nhà vệ sinh. Lý do chồng đưa ra cũng đại khái là: giải quyết công việc, check email, đọc tài liệu... Một lần khi cho con trai đi công viên, tôi đứng lặng lẽ sau lưng anh quan sát, con trai chơi trong khu vực sân cát, còn anh đứng cầm điện thoại đọc gì đó, cứ tầm 2-3 phút lại ngẩng lên nhìn vào sân cát xem con trai thế nào. Có lúc thằng bé chạy biến đi đâu, lúc sau ba nó mới phát hiện ra và dáo dác đi tìm. Lần đó như giọt nước tràn ly sau những lần “nặng nhẹ” nhắc nhở, tôi nói với anh mà lòng như xát muối: “Nếu chẳng may có kẻ xấu làm gì con mình, hay tai nạn bất ngờ, anh có can thiệp kịp không?”. Điện thoại thông minh, sóng 3G, Wi-Fi miễn phí... những thứ này rất hữu ích cho đời sống mỗi người nhưng với một người vợ như tôi có lúc chúng biến thành thứ cản đường cho hành trình vun đắp tổ ấm. Do vậy tôi tự an ủi mình “thôi cố gắng làm một bà mẹ tốt trước đã” với những quy tắc: trong lúc ăn cơm, chơi với con thì không cầm điện thoại, sau 23 giờ tắt Wi-Fi, 3G, chỉ để điện thoại nhận những cuộc gọi cần thiết từ người thân hoặc từ đồng nghiệp nếu có... Và nhất là khi nói chuyện với con, tôi phải nhìn vào mắt con chứ không phải nhìn vào cái điện thoại. Bởi tôi sợ một ngày con mình cũng sẽ dán mắt vào điện thoại khi nói chuyện với mẹ cha... TRẦN LINH