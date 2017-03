Không hẹn gặp lần hai là một sai lầm

Các nhà tâm lý học cho biết những gì bạn thấy trong lần hẹn đầu tiên chỉ là một phần rất nhỏ của người bạn đang định hẹn hò hoặc được giới thiệu. Thậm chí đó là phần không chính xác về người ấy do nhiều yếu tố tác động khiến họ thể hiện lúng túng, vụng về thậm chí là…không kiểm soát vì quá bối rối.

Cảm giác xa lạ là điều tiêu cực nhất đối với một mối quan hệ. Rất hiếm hoi có trường hợp cảm thấy thoải mái trong lần đầu tiên gặp mặt, còn chuyện quen thuộc hay tiếng sét ái tình thì lại càng hi hữu hơn. Chính vì thế, dù cho sau lần hẹn đầu tiên về nhà bạn không thấy vui vẻ, thích thú gì thì hãy khoan cắt đứt luôn mối liên hệ này.

Rất ít người hài lòng sau lần hẹn đầu





Lý do là rất ít người (cả đôi bên nhé) tỏ ra đáng yêu, dễ mến, tài giỏi, duyên dánng v.v… như họ vốn có ngay trong lần hẹn đầu tiên. Bác sĩ tâm lý cho biết khi bạn buộc phải ngồi trò chuyện, uống nước hoặc ăn cái gì đó với một người lạ, tâm lý bạn sẽ hết sức đề phòng. Vì bạn không rõ người ta thuộc tuýp người gì, cảm thấy sự an toàn của bản thân bị đe dọa, hoặc do ấn tượng không tốt ở những đối tượng từng hẹn hò trước…nên bạn sẽ co mình lại. Trong khi nhu cầu là thể hiện bản thân thì chính những e ngại này tạo ra mâu thuẫn trong bạn.