Muốn anh bỏ đi, em cứ so sánh nữa đi!

Đầu tiên, anh được so sánh với… ông già vợ bây giờ, tức là ba em đó. Lúc đó anh nhớ vợ nói, “tự nhiên thấy anh dừng xe lại để lượm một con ốc vít trên đường, em thương anh quá vì thấy anh giống ba kinh khủng”. Lúc đó, anh thấy hạnh phúc ghê lắm, coi như chuyện tình yêu của chúng mình thuận lợi rồi đây, vì anh nhớ đâu đó người ta hay nói rằng, phụ nữ thường lấy những người đàn ông có nhiều nét tương đồng trong hình ảnh lẫn tính cách của cha mình.

Rồi chúng mình lấy nhau, cũng là bắt đầu một hành trình so sánh bất tận của em. nào là hột xoàn bông tai cưới của chúng mình có ba ly năm trong khi anh hai cưới chị hai hột xoàn to đến ba ly sáu! Rồi nhà hàng mình đặt không cao cấp bằng của cô bạn đại học vừa cưới tháng trước. rồi trăng mật tụi mình trong nước chứ anh họ của em vừa cưới xong đã dắt chị dâu đi tận Hàn quốc tham quan công viên tình yêu… Vợ biết không, lúc đó anh yêu vợ lắm nên vợ có nói gì anh cũng thấy không sao. Vả lại anh cũng hiểu, người con gái nào mà chẳng mơ mộng những thứ ấy, lấy nhau rồi, vợ sẽ dần dần hiểu sâu hơn những lo lắng, chăm sóc mà anh dành cho vợ.



Nhưng càng sống, anh càng kinh ngạc với khả năng so sánh vô bờ bến của vợ. Với ai, em cũng có thể mang anh ra so sánh. Nếu hồi xưa được em mang ra so sánh với bố em khiến anh cảm thấy hạnh phúc và may mắn bao nhiêu thì càng về sau này anh cảm thấy khốn đốn bấy nhiêu. Từ chuyện chăm vợ ốm nghén, chuyện chăm sóc con nhỏ, chuyện tiền nong đến chuyện sửa chuồng heo… vợ đều có cớ để so sánh hết. vợ đã quên mất một điều là hoàn cảnh sống mỗi gia đình mỗi khác. Trong cùng một thế hệ, cùng một thời đại đã khác, huống gì, nhà mình làm gì có… heo để mà sửa chuồng!

Vợ à, đã sáu năm rồi mình lấy nhau, cu Ten của chúng mình đã 4 tuổi rồi, anh muốn gia đình mình chỉ tràn ngập tiếng cười nên đã cật lực làm việc bên ngoài và tranh thủ thời gian về cùng em và con. Nhưng điều này dường như em không nhận ra, công cuộc so sánh của em vẫn cứ miệt mài. Hôm thì với ông sếp em, hôm thì với bạn đại học, hôm thì cả với ông… bảo vệ chung cư.

Vợ có biết rằng, chính những so sánh vô lối của vợ đã cản đường anh quay về. anh muốn ngay trong ngôi nhà mình, anh được nhìn nhận, trân trọng vì chính anh chứ không phải, anh chỉ có giá trị tồn tại khi em có một đối tượng nào đó để mà so sánh!

Và dường như, cái bịnh so sánh anh cũng nhiễm phải rồi. hôm qua, đi ăn tiệc trong công ty, nhìn vợ chồng anh bạn đồng nghiệp hạnh phúc bên nhau, anh đã thầm ước gì vợ mình giống như… vợ người ta! Bởi vậy, điều sau cùng anh muốn nói với vợ, nếu em không còn muốn giữ anh lại nữa, em hãy so sánh tiếp đi!