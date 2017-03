Những câu nói dối phổ biến nhất của quý ông

Điều đáng nói là nam giới hầu như ai cũng từng sử dụng qua những lời này ít nhất một lần với mục đích chủ yếu là để bạn đời vui vẻ hoặc tránh rắc rối cho bản thân.

Anh không ngắm cô ấy

Chàng sẽ chối bay chối biến ngay khi bị nàng buộc tội ngắm nhìn một phụ nữ khác ngoài nàng. Nhưng nếu chàng thừa nhận thì hậu quả còn có thể nặng nề hơn nên phản xạ tức thì của chàng như vậy cũng dễ hiểu. Dù sao, bị cuốn hút bởi một hình ảnh đẹp đẽ là điều xảy ra với cả 2 giới, không nên quá tức giận vì điều đó.

Anh không hút thuốc

Hoặc anh đan giảm bớt đáng kể số điếu hút mỗi ngày. Nếu bị nàng than phiền về việc hút thuốc, phản ứng đầu tiên của các chàng đều như vậy để nàng an tâm. Dù bị nhắc nhở phiền nhiễu đến đâu, đối với chàng việc bỏ thuốc lá là “ bất khả thi” nếu nàng không đưa ra được lý do thuyết phục mạnh mẽ.

Anh chỉ nằm mơ thấy em thôi





Khi mơ tưởng về một người nào đó trong giấc mộng, khó ai có thể khống chế được mình. Nếu lỡ anh ấy mơ thấy một cô gái khác điều đó cũng không nói lên ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, bạn đang là người con gái hiện diện trong đời anh ấy, sao phải so bì với một hình bóng bất chợt hiện ra dưới tác dụng của vài lý do đôi khi rất…lãng xẹt nào đó.

Khả năng của anh đâu phải chỉ có vậy

Nếu chàng thất bại hoặc chưa thành công trong một dự định, kế hoạch nào đó, có khả năng chàng sẽ tự an ủi cả mình lẫn bạn đời bằng câu nói này để bảo vệ sĩ diện đàn ông.

Anh không thể sống thiếu em một ngày

Đây chắc chắn là một câu nói dối dễ gây mủi lòng nhất nên được các chàng tích cực sử dụng nhất.

Anh không ngủ, anh chỉ đang suy nghĩ

Nếu bị bắt gặp ngủ gật khi đang làm việc, xem phim hoặc nói chuyện với bạn, chàng sẽ luôn “chối tội” như vậy.

Anh không quên

Đầu óc nam giới thường không giỏi lắm trong việc nhớ chi tiết và thường bị những thứ mà họ cho là quan trọng hơn chiếm lĩnh. Nếu được nhắc nhở, than phiền vì đã quên ngày sinh nhật của vợ, quên hẹn về sớm chở vợ đi chơi…thì họ sẽ chẳng bao giờ thừa nhận. Anh không quên, anh chỉ là đang bận nhớ điều khác mà thôi.