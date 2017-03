Những điều khổ sở mà chỉ đàn ông tốt mới hiểu

Đàn ông tốt cũng có những vấn đề rắc rối - một phần do các lý do khách quan, phần khác do tự thân họ mà không hề hay biết.

Mọi người không biết bạn là người tốt

Đàn ông tốt luôn muốn làm vui lòng người khác, nhưng không phải mọi ý định tốt đẹp đều có kết quả tốt hoặc được đền đáp xứng đáng. Với bản tính kín đáo, nếu đàn ông tốt nhất định không chịu nói ra rằng mình “hy sinh” điều gì đó vì người khác thì ai có thể nhận biết? Tâm lý thông thường đều cho rằng bất cứ hành động nào của người khác cũng là có mục đích.

Bị lợi dụng

Đôi khi có người nhận ra bản chất tốt đẹp của một quý ông và thay vì trân trọng nó thì họ lại ….ra sức lợi dụng lòng tốt không vụ lợi hiếm hoi vừa nắm được trong tay. Để thân thiết với một người tốt là điều rất có lợi.

Luôn bị tổn thương

Khó mà phân định rằng người khác chỉ vô tình hay thực sự cố ý không quan tâm đến cảm xúc của bạn và bạn luôn bị tổn thương khi đặt mình xuống sau họ. Nhưng bạn sẽ học được cách để không oán trách, hoặc khôn ngoan một chút bạn sẽ lánh xa khỏi các mối quan hệ luôn gây phiền não cho mình.

Không được đền đáp

Không phải lúc nào cuộc đời cũng công bằng. Nên bạn làm điều tốt chỉ vì bạn muốn như thế thì tốt hơn là chờ đợi được nhận ra hoặc đền đáp. Chờ đợi một nhân quả công bằng như thế có thể chỉ khiến bạn thất vọng, buồn khổ hơn.

Theo đuổi những gì mình muốn thật khó khăn

Những người tốt luôn nghĩ cho người khác hơn là tập trung vào công việc của bản thân. Đó là lý do mà việc của người khác thì luôn tốt nhưng việc của mình thì lại chẳng đâu vào đâu.

Kỳ vọng quá cao

Một số đàn ông tin rằng vì mình là người tốt, tình cảm cũng sẽ có một cái kết xứng đáng. Họ tin như thế ngay cả khi mối quan hệ còn chưa bắt đầu. Nhưng các cô gái hầu hết đều không thích nghe bạn thề thốt lòng vị tha hy sinh cho họ ngay từ cuộc hẹn đầu tiên. Họ quan tâm đến tính cách, sở thích, cuộc sống, tương lai… của chính bạn hơn.

Cảm giác mình không thể thay đổi

Nếu bạn đã thực sự sống thật tốt nhưng kết quả lại không như ý bạn muốn, bạn sẽ cảm thấy mình thật vô vọng hay muốn thay đổi? “Thay đổi” không có nghĩa bạn sẽ trở thành người xấu, mà bạn sẽ học được cách nhìn nhận con người khôn ngoan hơn và cách giao tiếp hữu hiệu hơn với những người xứng đáng.

Nghĩ rằng mình là những gì phụ nữ cần

Phụ nữ luôn muốn tìm được người đàn ông tốt, nhưng bạn lại luôn bị phụ nữ từ chối? Có thể bọn họ thực sự không tốt hoặc không đủ khôn ngoan để nhận ra phẩm chất của bạn. Nhưng bạn cũng phải bỏ đi ý nghĩ mình là tất cả những gì phụ nữ cần mà nên lắng nghe họ cần điều gì. Không phải lúc nào phụ nữ cũng cần một người đàn ông ngoan, hiền.

Không trân trọng bản thân

Mọi người đều muốn tìm được ai đó trân trọng mình. Nhưng trước hết, bạn cần tự trân trọng bản thân. Không ai có thể dùng cả đời mang ơn bạn và người không đủ yêu thương bản thân cũng sẽ khó có thể tìm được ai đó yêu thương mình hơn thế.

Mệt mỏi

Có những lúc rất mệt mỏi khi làm một người tốt, nhưng một khi bạn học được cách cân bằng để vừa sống tử tế với mọi người vừa coi trọng bản thân thật tốt, mọi thứ sẽ tuyệt hơn rất nhiều. Bạn có thể cảm thấy cuộc đời quá khắc nghiệt với mình, nhưng cũng có thể, bạn cũng quá nghiêm khắc với cuộc đời chăng?