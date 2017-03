Tôi đã mất tất cả vì bỏ trứng vào một giỏ

Tôi hiện đang ở Mỹ, có một công việc bình thường, đủ lo cho cuộc sống của mình và nuôi vợ con - nếu có. Năm nay tôi 30 tuổi, còn rất trẻ để có thể nói lời tuyệt vọng với cuộc sống nhưng tôi thấy như mình mất hết tương lai rồi.

Cách đây bảy năm tôi làm kết hôn giả với một người quen để được định cư ở Mỹ. Mọi việc trót lọt nhưng đã tốn một số tiền không nhỏ để lo việc này. Sau đó tôi nợ nần, phải làm việc cật lực trong suốt ba năm trời mới trả hết. Thời gian đó tôi chỉ biết đi làm chứ không quen biết ai, không dám nghĩ đến chuyện cưới vợ. Tôi cố gắng giữ trang Facebook cá nhân để liên lạc với bạn bè vì trên đất Mỹ rất cô đơn. Tôi liên hệ thường xuyên nhất với Tâm, một người bạn học thời đại học. Cô ấy dành nhiều thời gian nói chuyện, động viên, an ủi tôi nên trong lòng tôi ấm áp lắm. Dần dần chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau nhưng ban đầu Tâm không thể hiện ý muốn tiến xa hơn, cô ấy chỉ muốn ở Việt Nam.

Khi trả nợ xong hết, tôi mạnh dạn bày tỏ tình cảm, không dễ dàng gì được cô ấy chấp nhận vì chúng tôi ở quá xa nhau. Tôi động viên Tâm, hứa sẽ cưới và bảo lãnh cô ấy sang Mỹ ở cùng tôi, Tâm chỉ cần học ngoại ngữ thật giỏi sang đây có thể kiếm được việc làm. Tôi sắm sửa cho Tâm nhiều thứ, chăm lo cho cả bố mẹ và các em Tâm để cô ấy an tâm và tin tưởng rằng tôi muốn xây dựng tương lai thực sự cho hai đứa.

Tâm không bao giờ than vãn nhưng chúng tôi thường gặp nhiều khó khăn khi gia đình cô ấy ở trọ, không gian không được riêng tư nên việc liên lạc về của tôi rất bất tiện. Tôi nghĩ thôi dù gì cũng sẽ cưới nhau, Tâm là chị cả, để cô ấy an tâm rời bỏ quê hương, cha mẹ qua Mỹ thì tôi phải sắp xếp ổn thỏa ở Việt Nam. Bản thân ở trọ nhưng tôi đã vay của anh chị mình một khoản tiền để mua căn nhà nhỏ cho gia đình Tâm. Vậy là tôi lại mắc nợ, anh chị la mắng rất nhiều nói tôi dại dột chưa có gì chắc chắn mà đã bỏ quá nhiều vào mối quan hệ này.





Tôi biết Tâm đã lâu, thời gian học chung tôi đã quý mến cô ấy rồi, tôi tin cô ấy. Tâm là một cô gái tốt tôi không cầu mong gì hơn. Tôi cũng không phải người đàn ông tệ, cái thiệt thòi của Tâm là phải xa xứ, xa gia đình nhưng có biết bao nhiêu người mơ ước được đến Mỹ sống. Tính đi, tính lại tôi thấy đây là hướng đi tốt cho cả hai.

Sau khi mua nhà Tâm có vẻ an lòng hơn và đã chịu hào hứng bàn chuyện tương lai với tôi. Tôi rất hạnh phúc, đặt trọn hy vọng, mọi dự tính về tương lai cho mối quan hệ của hai đứa. Yêu xa như vậy tôi xót ruột cho cô ấy nên thường xuyên gửi quà về để an ủi. Càng phải tiêu tiền thì tôi càng cố gắng làm việc, không nề hà khó khăn cực nhọc. Cuộc sống ở Mỹ nói cực thì rất cực nhưng thoải mái tự do, nếu biết chấp nhận thì kiếm tiền được.

Tôi lo Tâm đổi ý nên có ý gấp rút làm đăng ký kết hôn. Bây giờ thì chúng tôi đã đăng ký được rồi nhưng thật đau đớn khi chữ ký chưa ráo mực thì sự thật phũ phàng về Tâm phơi bày ra trước mắt. Không biết ai đã gửi cho tôi một tài khoản Facebook lạ kèm cả password. Tôi đăng nhập thì mới biết đó là Facebook của một cô gái trong cộng đồng les, người này có kết bạn với Tâm nhưng lại là cái Facebook khác của Tâm mà tôi chưa từng biết tới. Trên Facebook này Tâm công khai tình yêu với một cô gái khác.









Tôi hỏi thẳng Tâm và cô ấy thừa nhận mình là les nhưng khao khát thoát khỏi điều đó. Vì muốn rời xa người bạn gái kia nên Tâm muốn lấy tôi để đi Mỹ. Thế nhưng người “làm lộ” bí mật của Tâm thì lại nói với tôi vì ở Mỹ chấp nhận hôn nhân đồng tính nên Tâm mới muốn đến đó. Tôi không biết và cũng không muốn tin ai trong hai người đó.

Tôi không coi thường hay khinh khi gì Tâm khi biết sự thật này nhưng tôi đã hoàn toàn đổ vỡ mọi niềm tin và hy vọng. Chúng tôi từng là bạn trong thời gian dài trước đó, yêu đương cũng lâu, sao tôi có thể mù mờ về Tâm như vậy để bây giờ nói mình bị lừa thì thấy thật là ngu. Tôi đã mất tất cả vì bỏ hết trứng vào một chiếc giỏ là Tâm.