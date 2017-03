Thông điệp từ những ông bố bế con…

Đó chính là hình ảnh trong triển lãm “Những ông bố Thụy Điển” được nhiếp ảnh gia Johan Bavman ghi lại và đem tới Việt Nam. Trong đó, Johan Bavman đã ghi lại cuộc sống thường ngày của những ông bố ở Thụy Điển, những ông bố đã tận dụng chế độ ưu đãi ở nhà nghỉ, chăm sóc con cái dành cho các bậc cha mẹ để có nhiều thời gian hơn với con cái mình. Ở đó, nhiều ông bố đã tự nguyện lựa chọn việc chăm sóc con cái thay vì ủy quyền cho vợ mình.

Một trong những lý do để người đàn ông Thụy Điển thực hiện được sứ mệnh này là do khi sinh con, người làm cha mẹ tại Thụy Điển được hưởng 480 ngày nghỉ phép, nhận 80% lương. Bắt đầu từ năm 2016, cha và mẹ có quyền nghỉ thai sản song song cùng lúc với nhau trong ba tháng đầu và các gia đình sẽ mất lợi ích nếu không sử dụng. Tuy nhiên, nhìn vào những bức ảnh kèm theo những dòng ngắn miêu tả có thể thấy vượt ra ngoài lý do chính sách đó còn là một lựa chọn của tình thương.





Một hình ảnh được trưng bày tại triển lãm. Ảnh: V.THỊNH

Ông bố Markus Bergqvisit, nhân viên nhà kho kiêm nhạc sĩ, đã nghỉ phép nuôi con trong sáu tháng đầu để chăm sóc cậu nhóc đầu của mình và nghỉ tiếp tám tháng để chăm sóc cậu con thứ hai. Anh chia sẻ: “Là một người mẹ, tôi nghĩ rằng tình mẫu tử đã có từ trong thời kỳ mang thai. Đối với các ông bố, tình phụ tử chỉ đến đột ngột kể từ khi đứa trẻ được sinh ra… Trở thành một ông bố không phải là một điều gì đó mà bạn có thể làm được chỉ trong một đêm. Tôi nghĩ bạn cần một thời gian dài để có thể chắc chắn hơn trong vai trò người bố”. Đồng thời Markus Bergqvisit cũng đưa ra một thông điệp: “Trong một xã hội công bằng cần phải có một sự lựa chọn rõ ràng trong việc chia sẻ trách nhiệm nuôi nấng con cái công bằng giữa bố và mẹ”.

Còn ông bố Murat Saglamoglu, người đã nghỉ phép tám tháng để chăm sóc con mình thì giải thích về sự lựa chọn đó như sau: “Tôi quyết định sẽ không chấp nhận vai trò người bố mà mình được giao. Tôi muốn trở thành người quan trọng với con mình như vợ tôi”.

Cũng tại triển lãm, Đại sứ Thụy Điển Camilla Mellander cho biết mục đích của triển lãm lần này là để nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và thúc đẩy việc chia sẻ kỳ nghỉ chăm sóc con ngang nhau giữa người bố và người mẹ.

Không có một phép tính và một sự cân đong cụ thể nào để đưa ra được kết luận bằng những con số, tình yêu con của ông bố Việt Nam so với tình yêu của những ông bố Thụy Điển như thế nào. Tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy sự bình đẳng trong sứ mệnh chăm sóc con ở nước ta vẫn có khoảng cách giữa người bố và người mẹ. Chính bởi thế, bà Nguyễn Phương Hòa, Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Bộ VH-TT&DL, cho hay Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiều chương trình quốc gia về bình đẳng giới, luôn ủng hộ việc đàn ông chia sẻ với phụ nữ việc chăm sóc con cái trong gia đình.

Cụ thể nhất trong các chính sách đó là kể từ 1-1-2016, ông bố sẽ được nghỉ từ năm đến 14 ngày khi vợ sinh con (theo Luật Bảo hiểm xã hội). Tôi bỗng tò mò là không biết hai tháng qua đã có bao nhiêu người đàn ông tự nguyện chăm con cùng vợ?!