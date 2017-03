Trẻ sơ sinh liên tục bị bỏ rơi

Bình Dương hiện có khoảng một triệu công nhân lao động, trong đó tỉ lệ lao động nữ gần 70%. Cuộc sống xa gia đình, thiếu tình cảm… nên chuyện “góp gạo thổi cơm chung” khá phổ biến. Bên cạnh đó công nhân còn hạn chế đọc sách, báo để trang bị các kiến thức nên ít hiểu biết về sức khỏe sinh sản. Vì vậy rất nhiều nữ công nhân mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, mắc các bệnh phụ khoa, làm mẹ đơn thân… Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương, cho biết thời gian qua liên đoàn đã phối hợp với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và một số doanh nghiệp xây dựng mạng lưới dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản thân thiện và khép kín ở một số doanh nghiệp. Công đoàn của một số doanh nghiệp tổ chức các buổi giao lưu để nâng cao kiến thức an toàn tình dục, phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, nạo phá thai không an toàn, lạm dụng tình dục và các bệnh lây truyền qua đường tình dục, thiết lập góc nhỏ thông tin thân thiện tại các khu nhà trọ công nhân. Một số doanh nghiệp đã đưa nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám sức khỏe định kỳ, khám phụ khoa cho lao động nữ vào thỏa ước lao động tập thể. Bỏ rơi con sau sinh bị phạt đến 15 triệu đồng Điều 22. Vi phạm quy định về chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em 1.Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: a)Bỏ hoặc không chăm sóc, nuôi dưỡng con sau khi sinh; …Trích Nghị định 144/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính về bảo trợ, cứu trợ xã hội và bảo vệ, chăm sóc trẻ em