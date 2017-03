Vì sao các đôi hạnh phúc ít chia sẻ trên mạng xã hội

Ảnh minh họa. (Nguồn: Shutterstock)



Chúng ta đang sống đang thời đại của facebook và những status "sống ảo."



Trên mạng xã hội, người ta muốn công khai mọi mối quan hệ trong cuộc sống để chứng minh rằng điều đó là sự thật.



Tuy nhiên, không phải chia sẻ mọi thứ đều mang lại hạnh phúc.



Vẫn có những người đứng ngoài vòng xoáy đó bởi họ đã tìm thấy hạnh phúc bên chính người bạn đời của mình chứ không phải bên chiếc điện thoại kết nối internet.



Vậy lý do gì giúp các cặp đôi đang mặn nồng cảm thấy hạnh phúc hơn khi ít sử dụng mạng xã hội? Hãy cùng Shuttershock điểm qua các lý do.



Không muốn phân tâm



Những cặp đôi hạnh phúc thường ít đăng ảnh hay cầm điện thoại lướt mạng. Điều này không có gì là sai nhưng cuộc sống của bạn đang hạnh phúc, tại sao bạn lại muốn phân tâm khỏi hạnh phúc đang hiện diện.



Tránh tranh cãi trên mạng



Sẽ là sai lầm nếu bạn đăng tải những tâm trạng buồn bực về mối quan hệ trên mạng xã hội. Mạng xã hội không thể giải quyết mọi vấn đề bức xúc trong quan hệ tình cảm, và sự việc sẽ càng nghiêm trọng hơn khi nhiều người thân biết tới.



Không cần tìm hạnh phúc khác



Liệu họ có cảm thấy hạnh phúc hơn khi viết về mối quan hệ này. Vì vậy, thay vì kể lể về việc mình hạnh phúc như thế nào thì họ cảm thấy vui vì đang ở bên nhau.



Không cần phải chứng minh cho người khác



Họ không cần phải hét lên cho cả thế giới biết rằng mình đang hạnh phúc và được yêu như thế nào. Họ đến với nhau bởi vì họ muốn vậy, chứ không phải vì mấy câu status trên mạng xã hội.



Những người không dùng mạng xã hội sẽ tự cảm thấy hạnh phúc hơn



Nghiên cứu chỉ ra rằng những người không sử dụng Facebook trong 1 tuần sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn. Trầm cảm liên quan tới mạng xã hội do chúng ta tự so sánh lẫn nhau. Nghiện thế giới ảo còn liên quan tới nhiều vấn đề sức khỏe./.

Theo NGHIÊM ĐẠT (VIETNAM+)