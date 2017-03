Xúc động đám cưới cổ tích cô dâu xinh đẹp với chú rể 'chú lùn'

Clip xôn xao về đám cưới của chú rể Xuân Quý và cô dâu Cẩm Giang.



Đó là đám cưới của chú rể Xuân Quý (quê Nghệ An) và cô dâu Cẩm Giang (quê Long An) được tổ chức ngày 24-2 tại quê nhà chú rể (ở xóm 2, Kim Âu, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, Nghệ An).



Chú rể Xuân Quý và cô dâu Cẩm Giang.

Chú rể rước cô dâu về nhà chồng trên con đường làng đất đỏ trong tiết trời se lạnh. Cô dâu Cẩm Giang mặc áo cưới màu trắng như thiên nga, cười rạng ngời. Chú rể Xuân Quý trong bộ com lê thắt cà vạt màu đỏ cầm trên tay bó hoa cưới màu hồng, tươi cười. Do bị khuyết tật từ nhỏ, chú rể có chiều cao rất khiêm tốn đi bên cô dâu nhưng cả hai cùng nở những nụ cười hạnh phúc. Nhiều người bạn cùng đi rước dâu cũng tươi cười. Bà con người dân ra đường xem rất đông và xúc động trước tình yêu cổ tích của Xuân Quý và Cẩm Giang.



Được biết dù gia đình phản đối nhưng Cẩm Giang vẫn quyết theo tiếng gọi của con tim nên lúc đưa dâu về nhà chồng không đầy đủ anh em, họ hàng bên nhà gái.

Ông Trần Văn Tiến, Bí thư xã Diễn Hải, cho biết: "Quý sinh ra trong gia đình làm nông, có hoàn cảnh khó khăn, bị khuyết tật bẩm sinh. Hiện Quý đang hưởng chế độ trợ cấp người khuyết tật. Sau thời gian Quý vào Nam làm thuê kiếm sống gặp được Cẩm Giang. Hai bên bất chấp mọi ngăn cấm, đã yêu nhau chân thành. Thời gian qua, Cẩm Giang về xã Diễn Hải làm thuê tại một cửa hàng ăn rồi ngày hôm qua (24-2) tổ chức đám cưới rất vui".

Chị Phạm Thúy (em anh Quý) xúc động cho biết: "Anh trai - người anh duy nhất của tôi sinh ra kém may mắn hơn người ta. Nhưng giờ anh đã tìm được nửa hạnh phúc của mình, nương tựa nhau. Em gái chúc anh chị mãi hạnh phúc".

Tối 24-2, trên trang Facebook Nghệ An đưa clip đám cưới cổ tích của vợ chồng Xuân Quý và Cẩm Giang đã nhận được hơn 24.500 lượt thích, 7.000 lượt chia sẻ và hàng trăm người bình luận xúc động.

Nhiều người ví đây là đám cưới cổ tích giữa đời thường, quá cao quý và thiêng liêng, có người làm thơ tặng chú rể, cô dâu.

CỔ TÍCH GIỮA ĐỜI THƯỜNG

(Lương Xuân Thu)

Nàng đã say rồi lời dân ca ví dặm

Theo anh về đất xứ Nghệ Miền Trung

Người con gái, thật đáng yêu vô cùng

Vượt qua sóng gió, cản ngăn, thành kiến

Theo tiếng gọi của tình yêu mãnh liệt

Đã yêu rồi em thề quyết phải theo

Bởi tình yêu không phân biệt giàu nghèo

Chẳng phân biệt về chiều cao, tuổi tác

Em yêu chồng, yêu quê hương của Bác

Yêu gió Lào, yêu điệu hát dân ca

Yêu miền quê có đặc sản tương, cà

Từ Long An vượt qua sông Vàm Cỏ

Tới đây rồi đất Miền Trung nắng đỏ

Về Diễn Châu em luôn có lời thương

Cổ tích đây câu chuyện giữa đời thường

Tình yêu đó đã vấn vương giới trẻ.