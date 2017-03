“Yêu” khi mang thai: Làm sao cho an toàn?

Những vấn đề này đã được giải đáp trong chương trình "Hướng dẫn tiền sản: Tình dục khi mang thai" do ThS-BS Nguyễn Lan Hải, chuyên gia giáo dục giới tính chủ trì, diễn ra tối 7-4 tại TP HCM.

Chương trình do Hội quán các bà mẹ tổ chức với sự tham gia của hai khách mời vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Tú (tác giả bộ ảnh “Ba kể con gái nghe”).

“Con chưa ra, ba đã vô”

QHTD khi mang thai là vấn đề mà 100% các cặp vợ chồng đều thắc mắc nhưng không phải ai cũng dám nói, dám hỏi. Với quan niệm: “Có thờ có thiêng có kiêng có lành” hay tâm lý ngại ngùng “con chưa ra, ba đã vô” khiến nhiều cặp vợ chồng quyết định “cai sex” trong giai đoạn này.



ThS-BS Nguyễn Lan Hải. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Thực tế cuộc sống, để giải quyết nhu cầu, nhiều ông chồng quyết định ra ngoài “bóc bánh trả tiền”. Hậu quả là mang cả bệnh xã hội về cho vợ và con khi còn trong bụng mẹ.

Việc dùng thuốc điều trị bệnh xã hội cho mẹ do lây nhiễm trong giai đoạn này sẽ có tác động xấu đến trẻ. Đó là chưa kể đến trường hợp nhiều gia đình tan vỡ chỉ vì chồng không biết giữ mình.



Những câu hỏi thường gặp trong câu chuyện “Tình dục khi mang thai” lần lượt được BS Nguyễn Lan Hải giải đáp.

Một trong những vấn đề được nhiều cặp vợ chồng quan tâm nhất chính là QHTD khi mang thai liệu có ảnh hưởng xấu tới sự phát triển của trẻ. Nói về điều này, bác sĩ Lan Hải chia sẻ: Những khoái cảm do tình dục đem lại khiến tử cung co bóp, máu được tăng cường tới khung chậu, âm đạo và tử cung, sự vận động mạnh của cơ thể có thể nguy cơ gây xung huyết, bong nhau ở ba tháng đầu và rách màng ối và vỡ ối non ở ba tháng cuối thai kỳ.



Nhiều cặp vợ chồng đến từ rất sớm. Ảnh: NGUYỄN TRÀ

Tuy nhiên, bà cũng khẳng định rằng với những bà bầu may mắn có thai kỳ khỏe mạnh, thai được chẩn đoán phát triển bình thường thì hoàn toàn có thể yên tâm tận hưởng chuyện yêu tới tận ngày sinh. Vì thực tế thai nhi luôn được bảo vệ an toàn trong túi ối và chất nhầy đặc dính ở cổ tử cung.

Đặc biệt với trường hợp vợ bị dị ứng với chất prostaglandine trong tinh trùng của chồng, việc co thắt cổ tử cung có thể gây ảnh hưởng xấU đến thai thì vợ chồng có thể khắc phục bằng cách dùng BCS.

BS Lan Hải khuyến cáo QHTD trong giai đoạn phụ nữ mang thai cần chú ý chọn tư thế để phụ nữ ở trên, bên cạnh hoặc phía trước để đảm bảo an toàn và sự chủ động cho người mẹ. “Với một số người có tiền sử sinh non, dọa sẩy, sẩy thai sớm, cao huyết áp, thai đôi… việc giao hợp có thể gây nguy hiểm” - bà nhấn mạnh.

Thương con khi con còn trong bụng mẹ

Giáo dục bào thai trong bụng mẹ là vấn đề được nhiều cặp vợ chồng trẻ quan tâm.

Các nhà nghiên cứu cho biết khi người chồng vuốt ve bụng vợ, dù không có chủ đích nựng con nhưng cái thai có xu hướng cử động và di chuyển đến gần rồi nằm cuộn tròn dưới lòng bàn tay bố.

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Ngọc Tú, khách mời của chương trình không dấu được vẻ hào hứng, vui mừng khi sắp đón thành viên mới của gia đình. “Khi tôi xoa bụng hay mát xa giúp vợ tôi cũng có cảm giác này. Con như đang chuyển động, cũng muốn trò chuyện với bố mẹ vậy”.

Clip màn song ca ngẫu hứng cực dễ thương của vợ chồng Nguyễn Ngọc Tú - tác giả bộ ảnh “Ba kể con gái nghe” đang gây bão cộng đồng mạng những ngày gần đây.

BS Lan Hải cho biết bé nghe được không phải bằng tai mà bằng da mình. “Bởi vậy, người chồng có thể giúp vợ xoa kem dưỡng da, dầu dừa, dầu ôliu và tranh thủ trò chuyện cùng con mình. Việc mát-xa không chỉ giúp vợ thoải mái mà còn đang tiếp xúc với con, mát xa nhẹ nhàng cho bé. Những xung động làm lay chuyển nước ối bao quanh bé. Một phút vuốt ve âu yếm bằng năm phút nói những lời yêu thương. Chú ý khi làm công việc này cần nhẹ nhàng, đừng làm mạnh tránh động thai” - BS Lan Hải hóm hỉnh chia sẻ.



Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Hội trưởng Hội quán Các bà mẹ giao lưu với vợ chồng Nguyễn Ngọc Tú - Ảnh: NGUYỄN TRÀ



Việc cho thai nhi nghe nhạc suốt thai kỳ (nhạc không lời, hát ru…) là việc rất cần thiết. Mẹ nên tập những làn điệu hát ru hoặc ít nhất phải biết vài bài để hát ru con.

Ngoài ra mẹ có thể đọc truyện cho con nghe, tránh những truyện có tính bạo lực trước khi sinh một tháng để tăng khả năng đáp ứng miễn dịch, tiếp thu, khái quát, hòa hợp khi con chào đời.