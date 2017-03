Tinna Tình: "Nếu không bướng bỉnh, tôi đã hư hỏng từ lâu rồi"

- Mù tạt là album thứ 2 của Tinna Tình phát hành đầu năm 2009 với chất liệu chính là rock, gồm 10 ca khúc do chính Tinna Tình sáng tác và trình diễn: Hoa lài màu xanh, Hạt mưa rơi vỡ, Nụ cười rất lạ, Trả lại cho tôi, Xin lỗi cuộc đời, Thì thầm, Mùa đông, Chỉ vì, Vòng xoay, Cỏ may. - Vừa qua, Tinna Tình bất ngờ đoạt cú đúp chương trình BHV tháng 8 với 2 danh hiệu Bài hát của tháng 8 và Ca sĩ thể hiện hiệu quả cho ca khúc Trả lại cho tôi do chính cô sáng tác. - NS Dương Thụ nhận xét: "Tinna Tình nằm trong số những người chạm đến giải thưởng cao nhất của tháng mà không hề được đào tạo một cách bài bản trong các trường nghệ thuật".