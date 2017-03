Tố My mời Giao Linh hát trong liveshow của mình

Giao Linh là người hướng dẫn Tố My rất nhiều trong ca hát. Vì thế, danh ca Giao Linh cùng những ca sĩ có nhiều tâm tình với Tố My như Quý Bình, Dương Ngọc Thái, Trường Vũ… sẽ có mặt trong liveshow Duyên phận của Tố My diễn ra vào tối 20-8 tại Sân khấu ca nhạc 126 (TP.HCM).





Ca sĩ Tố My. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng với liveshow, những ngày qua người hâm mộ cũng có dịp xem phim ca nhạc Duyên phận của Tố My qua các trang mạng nghe nhạc trực tuyến với sự tham gia của các gương mặt: Đàm Vĩnh Hưng, Trác Thúy Miêu, Phi Nhung, Trường Giang, Quý Bình, Tố Ny, Đông Đào…

Trả lời cho lý do vì sao chọn Duyên phận cho chủ đề liveshow lẫn phim ca nhạc, Tố My cho biết: “Tôi đã được khán giả yêu cầu thể hiện bài Duyên phận rất nhiều lần khi đi hát. Nó như là ca khúc gắn liền với tôi bởi ca khúc luôn giúp tôi nhớ những người đã luôn ở bên cạnh ủng hộ, động viên tôi trong những thời điểm tưởng chừng như khó khăn nhất”.