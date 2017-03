Tòa án Việt Nam và Mỹ đều... đúng?

Thông tin về hộ chiếu là bí mật cá nhân Ông Phan Quốc Thái, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh tại TP.HCM, cho biết cho đến hôm qua (4-6), chưa có cơ quan điều tra nào tìm hiểu về thời hạn visa nhập cảnh Việt Nam của cháu Princess Lam. Theo ông Thái, thủ tục xin gia hạn visa rất đơn giản. Chỉ cần Lý Hương làm đơn gửi cơ quan quản lý xuất nhập cảnh trình bày những lý do cần thiết của việc xin gia hạn visa cho con, xuất trình hộ khẩu, chứng minh nhân dân là có thể xin gia hạn visa cho con. Những thông tin về hộ chiếu là thông tin bí mật cá nhân, chỉ có các cơ quan điều tra mới có quyền yêu cầu Cục Quản lý xuất nhập cảnh cung cấp. Như vậy thì thông tin Princess Lam sống tại Việt Nam từ năm 2005 đến nay đã quá hạn visa là không đủ căn cứ. Để lý giải cho việc tại sao cô Lý Hương có thể đi đi về về giữa Việt Nam và Mỹ, chúng tôi đã tham khảo ý kiến của ông Nguyễn Văn Anh, Trưởng phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an TP.HCM). Ông Văn Anh cho biết công dân Việt Nam xuất cảnh hợp pháp hoặc bất hợp pháp rồi được nước ngoài cho phép định cư nếu muốn quay về Việt Nam thì bắt buộc phải có hộ chiếu Việt Nam còn thời hạn. Khi đó thì đương sự sẽ được công an cấp quận cho nhập hộ khẩu, cấp chứng minh nhân dân. Nếu đương sự đã nhập quốc tịch nước sở tại, hộ chiếu Việt Nam đã hết hạn thì khi trở về Việt Nam bắt buộc phải xin visa nhập cảnh Việt Nam, nếu về định cư thì phải làm thủ tục hồi hương. Nếu họ xin cấp hộ chiếu mới hoặc gia hạn hộ chiếu tại cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam ở nước sở tại thì khi quay về Việt Nam sống không cần làm thủ tục hồi hương.