Toát mồ hôi vì cảnh sex trên phim

Dakota Johnson và Jamie Dornan trong '50 sắc thái'.

Bộ phim gần đây nhất gây chú ý của khán giả là Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) với những cảnh giường chiếu nóng bỏng giữa hai diễn viên chính. Phim có nhiều cảnh sex đến mức dù tham dự buổi công chiếu đầu tiên với chồng nhưng vợ của nam diễn viên ‎Jamie Dornan vẫn từ chối ngồi lại rạp xem phim. Thậm chí có thông tin rằng ‎Jamie Dornan sẽ không tham gia hai phần tiếp theo vì sợ vợ ghen.

Với các diễn viên, việc thực hiện những cảnh giường chiếu thật chẳng sung sướng gì. Dakota Johnson của 50 sắc thái từng chia sẻ rằng cô 'toát mồ hôi' và 'không hề thấy thoải mái' khi thực hiện những cảnh nóng bỏng với ‎Jamie Dornan. Johnson nói việc phải thực hiện cảnh nóng trong tình trạng bị bịt mắt, tay chân đều bị buộc chặt và liên tục bị đánh vào người đúng là cực hình. Đã thế cô phải làm những cảnh này nhiều đúp, kéo dài trong nhiều giờ. 'Ôi lạy Chúa, đó thực sự là điều tồi tệ nhất tôi từng gặp', Johnson nói.

Còn nam diễn viên thừa nhận việc thực hiện các cảnh sex trong phim là một trải nghiệm phức tạp và rất khó chịu. Trước khi đóng phim, thậm chí ‎Jamie Dornan còn phải đến các CLB sex để tham khảo nhằm chuẩn bị cho vai diễn của mình, Tuy nhiên ‎Jamie Dornan kiên quyết từ chối khỏa thân hoàn toàn trước ống kính.

Amy Schumer trong 'Trainwreck'.

Rất nhiều diễn viên đã phải dùng đến các trợ thủ đắc lực như âm nhạc, rượu... khi thực hiện các cảnh nóng. Để chuẩn bị cho các cảnh sex trong bộ phim hài sắp ra mắt, Trainwreck, nữ diễn Amy Schumer đã tìm đến ca khúc 'Crazy in Love' của Beyoncé từng được sử dụng trong trailer phim 50 sắc thái để lấy tinh thần. Còn nhà quay phim Seamus McGarvey chọn ca khúc 'Come to Me' của Mark Laneưgan và PJ Harvey khi bấm máy cảnh nóng giữa Keira Knightley và James McAvoy trong thư viện (phim Atonement).

Nhưng đôi khi âm nhạc là chưa đủ. Đạo diễn Adrian Lyne từng chia sẻ rằng hai ngôi sao Glenn Close và Michael Douglas đã đắm mình trong Champagne và margaritas trước khi thực hiện những cảnh quay sexy trong Fatal Attraction.

Quay thật nhanh cũng là giải pháp để các diễn viên nhanh chóng vượt qua cảm giác ngượng ngùng trước ống kính. McGarvey, quay phim của 50 sắc thái cho hay ông thường dùng hai máy quay khi thực hiện các cảnh sex giữa Johnson và Jamie Dornan bởi như vậy mỗi lần quay sẽ có được nhiều cảnh để lựa chọn hơn. Trong khi đó, đạo diễn Lyne quyết định dùng ống kính cận khi quay các cảnh nóng giữa Woody Harrelson và Demi Moore trong Indecent Proposal để có thể kết hợp các cảnh cận và góc máy rộng mà không làm phiền các diễn viên quá nhiều.

Woody Harrelson và Demi Moore trong 'Indecent Proposal'.

'Sẽ là sai lầm khi bắt họ dừng lại. Thường thì với các cảnh làm tình họ thực hiện rất nhanh nên bạn phải nhanh chóng nắm bắt được các vì chúng diễn ra nhanh chóng. Thời gian có giới hạn. Ví dụ khi hôn một ai đó bạn không thể cứ hôn mãi được", Lyne nói.

Rất nhiều bộ phim đưa những hình ảnh tưởng như trần trụi nhất về các diễn viên lên màn ảnh nhưng thực tế là rất nhiều cảnh nude chỉ là giả. Quay phim McGarvey tiết lộ rằng diễn viên Dakota Johnson đã sử dụng mông giả cho một số cảnh quay. Hai diễn viên chính của 50 sắc thái cũng thường xuyên dùng miếng dán ngoài bộ phận sinh dục của mình khi thực hiện các cảnh giường chiếu. McGarvey cho hay khi thực hiện hậu kỳ, bộ phận kỹ thuật sẽ thêm nhiều chi tiết để khán giả cảm thấy hình ảnh mình nhìn thấy trên màn ảnh là thật.

Song trong nhiều trường hợp các diễn viên phải khỏa thân 100% trước ống kính như Michael Douglas trong Fatal Attraction. Những cảnh như vậy thường phải được quay rất nhanh.

Theo Ngọc Nhi/VietNamNet