Tóc Tiên ‘đánh gục’ Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm?

2015 vừa qua là một năm rất thành công của ca sĩ Tóc Tiên trong thị trường ca nhạc trong nước. Hiện nay cát sê của cô cao hơn cả Mỹ Tâm và Hồ Ngọc Hà. Điều lạ lùng là giọng hát của cô không thật sự xuất sắc.

Tự tin không bao giờ hát nhép

. Phóng viên: 2015 là năm thành công lớn của chị, bằng chứng là rất nhiều giải thưởng âm nhạc cuối năm tôn vinh chị, chị có hài lòng?

+ Ca sĩ Tóc Tiên: Khi tôi qua Mỹ không bao giờ nghĩ sẽ có cơ hội trở lại Việt Nam bởi con đường sự nghiệp của tôi không có gì nằm trong dự tính. Ngay cả với cuộc thi Hòa âm ánh sáng (The Remix) tôi chỉ quyết định mình sẽ tham dự trước đó vài tuần nhưng đó lại là sự ngẫu nhiên mở ra cho tôi một con đường mới để có thể chính thức trở về Việt Nam hoạt động rồi nhận được sự đón nhận của khán giả.

Còn với các giải thưởng ư? Tôi rất là vui. Tôi không nghĩ sự trở về của mình lại được đón nhận như vậy. Với các giải thưởng, tôi tham dự theo kiểu chơi là chính nhưng rồi tôi được giải. Nó vừa là bất ngờ vừa tạo động lực để mình cố gắng hơn nữa.

. Không thể phủ nhận một may mắn khác là Tóc Tiên trở về đúng điểm rơi khi nhạc điện tử phát triển…

+ Đó là quá may mắn khi sự trở về đúng điểm rơi nhạc EDM đang thịnh hành, dù đó không phải chủ đích hay chọn lựa từ đầu của tôi. Dĩ nhiên không thể không nhắc tới The Remix là bệ đỡ lớn cho tôi, cho các thí sinh trong chương trình và rộng ra là cho sự phát triển EDM. May mắn hơn chút xíu so với các nghệ sĩ khác đó là tôi tìm được một êkíp quá hiểu ý và xuất sắc trong lĩnh vực họ đang làm.

. Nhân chị nói về êkíp, được biết Hoàng Touliver, Long Halo, Bobby Nguyễn… đang dự định sẽ thành lập một công ty với mô hình đào tạo ca sĩ trọn gói, chuyên nghiệp từ hình ảnh đến sản phẩm… mà trong đó chị là gương mặt đại diện đầu tiên?

Sau vũ điệu cồng chiêng mà Tóc Tiên thể hiện trong ca khúc Vũ điệu cồng chiêng thì vũ điệu Ninja giã gạo trong ca khúc Big Girls Don’t Cry mới ra lò của Tóc Tiên dự kiến cũng sẽ là trào lưu trong giới trẻ. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

. Hơn một năm trước Tóc Tiên có thể chưa được biết đến nhiều nhưng bây giờ Tóc Tiên lại được biết đến, điều đó rõ nhất ở cát sê của chị là một trong những ca sĩ “khủng” nhất hiện nay…

+ Thực ra tôi chỉ biết giá cát sê của mình. Mức giá như thế nào với từng chương trình đều do quản lý của tôi thương lượng; và cũng khó để so sánh với ca sĩ khác bởi tôi không biết mọi người như thế nào để so sánh. Tôi quan niệm việc mình mình làm, nhất là trong nghề này tam sao thất bản nhiều nên tôi không quan tâm.

. Trong sự trở lại của chị, phần hình ảnh tốt nhưng giọng ca chưa phải thật sự nổi bật để thuyết phục, vậy theo chị, ca sĩ nên là ca sĩ có sự xuất hiện đẹp với trang phục, vũ đạo tốt hay một giọng ca tốt?

+ Với ca sĩ, dĩ nhiên giọng ca phải là số một. Còn hiện tại nếu nói rằng tôi xuất hiện với hình ảnh đẹp, vũ đạo tốt… điều đó đúng bởi đó là chất nhạc tôi đang theo đuổi. EDM thiên nhiều về hình ảnh, chất liệu nhạc, giọng ca sĩ quan trọng nhưng không quan trọng bằng các ca sĩ chọn hát ballad, nhạc nhẹ. Riêng bản thân tôi vẫn tự tin mình thể hiện tốt bài hát của mình, tự tin hát trực tiếp trên sân khấu bằng giọng thật của mình chứ không phải hát nhép. Nếu để đòi hỏi chất giọng kỹ thuật cao hay gì đó đặc biệt, tôi nghĩ mình còn phải trau dồi nhiều. Bản thân tôi mỗi ngày cũng đang trau dồi thêm cho giọng ca của mình.

“Tôi không đặc biệt như chị Hồ Ngọc Hà”

. Vậy bao lâu nữa khán giả sẽ thấy một Tóc Tiên thật đặc biệt trong chất giọng?

+ Tôi nghĩ sự chín muồi trong chất giọng còn đi kèm với sự chín muồi của độ tuổi và kinh nghiệm sống. Tôi không phải là người có chất giọng thật đặc biệt như chị Hồng Ngọc hay chị Hồ Ngọc Hà sinh ra đã có sẵn giọng trầm khàn đặc trưng nhưng… hát hay không bằng hay hát. Tôi sẽ bù lại bằng sự luyện tập của mình.

. Nếu ai đó nói Tóc Tiên có khả năng sẽ soán ngôi Hồ Ngọc Hà hay Mỹ Tâm, chị sẽ trả lời như thế nào?

+ Tôi khẳng định điều đó không thể xảy ra bởi mỗi cá nhân là một bản thể riêng, một phong cách, tính chất riêng. Như tôi và chị Hồ Ngọc Hà cùng hát nhạc sôi động nhưng mọi người đều dễ nhận thấy sự khác nhau giữa chúng tôi. Và chị Hồ Ngọc Hà là một đàn chị tôi ngưỡng mộ, thán phục về sự yêu nghề, tâm huyết… Tôi sẽ cố gắng để mọi người thấy những phiên bản cao cấp hơn của Tóc Tiên sắp tới chứ không có ý định soán ngôi của ai cả.

. Định hướng của Tóc Tiên 2016 sẽ vẫn là EDM?

+ Năm nay âm nhạc của tôi sẽ là EDM và có thêm những biến thể khác. Và như chị nói, mọi người vẫn chưa nghe thấy chất giọng của tôi nhiều, biết đâu trong 2016 tôi sẽ có một dự án để thể hiện chất giọng riêng của mình, mong mọi người hãy chờ đợi tôi.

. Xin cám ơn Tóc Tiên.