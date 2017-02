Tóc Tiên liên tục hủy diễn

“Năm vừa qua, tôi nhận rất nhiều chương trình truyền hình thực tế nhưng năm nay, tôi hạn chế lại và chỉ nhận mỗi The Voice. Thế nhưng, riêng The Voice tôi cũng mất nửa năm. Thật ra kế hoạch ban đầu của tôi không có The Voice, tôi chỉ muốn tập trung vào âm nhạc, phát hành sản phẩm mới nhưng The Voice là “cú rẽ” phút cuối”- ca sĩ này chia sẻ. Tuy nhiên, cô cũng khẳng định trong quá trình thực hiện The Voice cô sẽ cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc.

Đội Tóc Tiên hiện có nhạc sĩ Lưu Thiên Hương làm giám đốc âm nhạc, Hoàng Touliver hỗ trợ về chuyên môn. Về vị trí của mình, ca sĩ này cho biết thế mạnh của cô là sự hoạt ngôn, kinh nghiệm chinh chiến, sự chơi hết mình cùng thí sinh ở tâm thế “không có gì để mất” nên cô không ngại khi đụng với đội các ca sĩ Thu Minh, Đông Nhi và Noo Phước Thịnh.