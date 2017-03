“Tôi chưa nhận được quyết định khởi tố”

Rạng sáng 26-6, Công an huyện Trà Ôn (Vĩnh Long) phối hợp với Công an xã Tích Thiện bắt quả tang 27 người đánh bạc trên sà lan TV.4599 đang neo đậu tại vàm Tân Dinh thuộc địa bàn ấp Tích Phú, xã Tích Thiện. Tại hiện trường, có mặt nghệ sĩ Kim Tử Long và hai nghệ sĩ khác ở TP Cần Thơ. Công an thu giữ nhiều tang vật dùng vào việc đánh bạc và gần 70 triệu đồng thu giữ trên chiếu bạc. Qua khám xét, công an đã thu giữ 28 điện thoại di động, hơn 1.300 USD và gần 375 triệu đồng. Trong số tang vật thu giữ của Kim Tử Long có 78 triệu đồng trên người, gần 260 triệu đồng và hơn 1.300 USD trong túi xách. Sau đó nghệ sĩ Kim Tử Long làm tường trình và được gia đình bảo lãnh. Tường trình ban đầu với cơ quan công an, nghệ sĩ Kim Tử Long cho rằng sau khi hát đám cưới tại xã Tích Thiện đã xuống sà lan kiếm tài xế và người hâm mộ rủ đánh bạc nên chỉ chơi hai ván. Tuy nhiên, các đối tượng tham gia chiếu bạc trên sà lan lại khai Kim Tử Long chơi nhiều ván và đặt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng… G.TUỆ