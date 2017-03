“Tôi không cố tỏ ra sexy”

Dạo gần đây, Huỳnh Thanh Tuyền là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong giới người mẫu với cuộc thi Miss Bikini International 2009 và Siêu mẫu Việt Nam 2009. Cô cũng xuất hiện với rất nhiều hình ảnh bikini trên mạng, nhưng Huỳnh Thanh Tuyền khẳng định “Tôi không phải là một người mẫu bikini”.

Đại diện của Việt Nam tham dự Miss Bikini International 2009 và sau đó là cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009, dường như cơ hội đang đến dồn dập với Tuyền?

Tôi nghĩ cơ hội đến với tất cả mọi người nhưng điểm khác biệt duy nhất ở chỗ có người biết nắm lấy và có người để nó vụt qua mà thôi. Tôi là người biết nắm chắc cơ hội và cố gắng hết sức để tỏa sáng. Vì tôi biết một cơ hội tương tự sẽ không dễ gì đến với mình lần nữa.

Huỳnh Thanh Tuyền: Sinh năm: 1987, chiều cao 1m77 Huỳnh Thanh Tuyền đang hoạt động nghề người mẫu chuyên nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô có gương mặt khả ái với lúm đồng tiền duyên dáng. Tuyền liên tục được các nhiếp ảnh gia mời chụp cho các tạp chí thời trang trong nước. Cô vừa đoạt giải bạc tại cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam 2009 và sẽ là đại diện của Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Bikini International 2009 khi cuộc thi chính thức khởi động trở lại.

Nhưng có người bảo chị đã được biết đến như thế là nhờ "ăn may"?

Tôi tin rằng không có thứ gì trên đời tự dưng đến với bản thân bạn khi bạn không đủ thực lực và điều kiện để đón nhận. Còn ăn may hay không là do mọi người nhận xét chứ tôi không thể nào can thiệp vào ý nghĩ của họ được.

Mọi người dường như đã “đóng khung” chị là một người mẫu bikini, chị nghĩ sao?

Đại diện đầu tiên và duy nhất của Việt Nam thi Miss Bikini International 2009 là hình ảnh mọi người thường nghĩ khi liên tưởng đến tôi, cô người mẫu có tên Huỳnh Thanh Tuyền. Nhưng khi tôi đoạt được giải bạc Siêu mẫu Việt Nam 2009 phần nào đã khẳng định được sự đa dạng trong phong cách và kỹ năng trình diễn của tôi. Tôi có thể đáp ứng được những yêu cầu cần có của một siêu mẫu chứ không đơn thuần chỉ là một người mẫu bikini. Tùy theo từng thời điểm thích hợp mà tôi sẽ xây dựng hình ảnh của mình theo điều tôi muốn trong lòng công chúng.

Mặc bikini với rất nhiều con mắt dò xét, chị có ngại khi bị mọi người soi quá kỹ?

Tôi không trình diễn, tôi chỉ mặc bikini khi chụp ảnh. Những người làm việc với tôi đều là những người chuyên nghiệp, có vị trí và rất đáng được tôn trọng trong nghề. Vậy thì đâu có lý do gì để tôi phải thấy e ngại.

Theo Tuyền, muốn thể hiện phong cách sexy thì chỉ cần tạo dáng là được?

Sexy là thứ thuộc về bản chất, bạn có muốn “bắt chước” cũng không được. Đừng cố tỏ ra sexy vì như thế chỉ khiến cho bản thân càng trở nên kệch cỡm thêm mà thôi. Tôi không cố tỏ ra sexy.

Tự nhìn nhận mình, chị thấy mình là một người khôn ngoan hay nhạt nhẽo?

Thật khó khi tự nói về bản thân mình. Tôi chỉ đơn giản là một người có nghị lực, cầu tiến và không bao giờ bỏ cuộc.

Với bản thân chị, “cái nết” có đi đôi với “cái đẹp”?

Tôi rất cầu toàn. Chính vì vậy sự hoàn thiện từ bên trong lẫn bên ngoài luôn là điều tôi hướng tới và cố gắng để hoàn thiện mỗi ngày trong cuộc sống của mình.

Chị nghĩ mục đích cuối cùng của danh hiệu là gì? Chị sẽ làm gì để tận dụng danh hiệu?

Với tôi danh hiệu chỉ là đòn bẩy, chỉ đóng vai trò hỗ trợ, còn bật lên được hay không là phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực của chính bản thân mỗi người. Hãy chờ đợi vì sẽ có rất nhiều điều kinh ngạc từ tôi. Tôi tin nó sẽ xứng đáng với sự chờ đợi của tất cả mọi người trong thời gian sắp tới.