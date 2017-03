Là một trong những ca sĩ hiếm hoi của Việt Nam có khả năng tự sáng tác, hòa âm, tự chơi guitar,…Mai Khôi kiên trì theo đuổi dòng nhạc indie (viết tắt của independent- độc lập). Đã từng phát hành 2 CD hát nhạc của mình và cô cũng sắp trình làng album đôi (gồm 2 version song ngữ Việt- Anh) mang tên Made in Mai Khôi.



Tôi chơi guitar... dở



Được biết đến như là một ca sĩ có khả năng chơi guitar tốt, chị cũng thường ôm đàn hát trên sân khấu. Vậy tại sao chị không tham gia chơi nhạc cho những album của mình?



- Thật ra Khôi chơi guitar không giỏi, nếu không muốn nói là…dở (cười)! Thêm nữa Khôi bị bệnh tim nên đầu ngón tay bị tổn thương nội lực khi chơi nhiều, chơi lâu. Vậy nên rất ít tham gia vào phần nhạc background cho album!



Cái tên "Made in Mai Khôi" làm người ta liên tưởng nhiều đến album của một diva, chị có ngại điều đó không?



- Bạn muốn nhắc đến "Made in Việt Nam" của Mỹ Linh? Thật ra thì chất nhạc của 2 album này hoàn toàn khác nhau. Nếu như chị Linh là R&B thì Khôi là pop pha một chút blues-jazz. Cái tên "Made in Mai Khôi" mang ý nghĩa là sản phẩm này được làm hoàn toàn bởi Mai Khôi, tự Khôi sáng tác, hát bè, soạn hòa âm cơ bản, làm stylish cho những buổi chụp hình,… Bởi vậy, nó có tên tiếng Việt là từ Mai Khôi. Nhưng thật ra Khôi cũng hơi ngại người ta nghĩ là cô này quá tự tin về bản thân mình nên mới đặt tên album như vậy (cười).



Hình như chị đã một lần bỏ hết những bản hòa âm của nhiều nhạc sĩ để làm lại từ đầu Made in Mai Khôi?



- Thoạt đầu Khôi muốn làm một album dance nhưng thấy chưa phù hợp với mình lắm nên cuối cùng phải bỏ hết các bản thu. May sao trong thời gian đó, Khôi gặp được nhạc sĩ Việt Anh và bắt đầu làm lại CD theo hướng mới. Đây là dự án mang nhiều tâm huyết, kỳ vọng của mình nên mới làm lâu đến vậy, hơn 2 năm… Bây giờ thì Khôi hoàn toàn hài lòng với album này!





Tôi không sợ shock



Lần trước, "Mai Khôi hay hoa hồng" được đánh giá là một album hay nhưng khó có hit vì các sáng tác trong album đều đều như nhau. Còn lần này, chị đặt kỳ vọng vào bài hát nào?



- "Hoa và núi" cùng với "Việt Nam" là 2 bài hát mà Khôi hy vọng rất nhiều. Ngoài ra thì bài hát mang tính riêng tư B.Q.C (viết tắt tên người yêu của Mai Khôi- PV) cũng lấy rất nhiều tâm huyết của mình.



Chị có nghĩ là lần này mình lại gây shock cho khán giả lẫn giới chuyên môn với bài hát đó không?



- Khôi cũng không nghĩ đó là shock đâu mà chỉ cho rằng mọi người sẽ tò mò nhiều hơn. Nhưng mà Khôi đâu có sợ shock đâu (cười lớn)!!! Dù là phản hồi tốt hay xấu thì Khôi cũng sẽ chấp nhận nó, bởi vì khi mình làm điều gì đó mà dư luận xôn xao thì cũng đã…hay rồi.



Khán giả cũng rất mâu thuẫn, một mặt thì rất tò mò về sự riêng tư của người nghệ sĩ nhưng rồi khi tò mò xong lại bảo là “ba cái chuyện riêng tư mà cứ đưa lên báo”!







Có nhiều khán giả lớn tuổi rất thích giọng hát của chị, tuy nhiên những phát ngôn của chị trên báo làm họ rất “ác cảm” với cái tên Mai Khôi.



- Khôi biết điều đó gây bất lợi cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhiều khi Khôi không lường trước được những suy nghĩ đó sẽ gây nhiều bất đồng như vậy. Bởi vì bản thân mình nghĩ chuyện đó rất bình thường và Khôi cũng chia sẻ như bao người nổi tiếng khác. Chủ yếu là mình sống thật, thể hiện đúng bản ngã của mình - đó là điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Chứ còn nói cho hay và sống cho bóng bẩy mà không phải là mình thì cũng chẳng vui đâu. Cuộc sống đương nhiên có những người thích và không thích mình, không thể chiều lòng tất cả được. Phải chấp nhận chuyện đó thôi.



Chị từng gây nhiều bất ngờ khi hát một ca khúc gắn liền với tên tuổi Ngọc Khuê, Thanh Lam của nhạc sĩ Lê Minh Sơn là "Người ở người về". Vậy trong tương lai chị có kế hoạch hợp tác nào với Lê Minh Sơn không?



- Nhạc của Lê Minh Sơn thì Khôi có thích một số bài… Nhưng dường như Khôi và anh Sơn chưa có duyên, có lẽ cũng vì cách xa nhau quá. Với lại việc sáng tác và hát ca khúc của mình Khôi còn chưa đảm đương xong nữa mà.



Còn về dự án song ca với Lê Cát Trọng Lý - gương mặt trẻ được đặt rất nhiều kỳ vọng?

- Khôi biết điều đó gây bất lợi cho sự nghiệp của mình. Tuy nhiên, nhiều khi Khôi không lường trước được những suy nghĩ đó sẽ gây nhiều bất đồng như vậy. Bởi vì bản thân mình nghĩ chuyện đó rất bình thường và Khôi cũng chia sẻ như bao người nổi tiếng khác. Chủ yếu là mình sống thật, thể hiện đúng bản ngã của mình - đó là điều quan trọng nhất của một người nghệ sĩ. Chứ còn nói cho hay và sống cho bóng bẩy mà không phải là mình thì cũng chẳng vui đâu. Cuộc sống đương nhiên có những người thích và không thích mình, không thể chiều lòng tất cả được. Phải chấp nhận chuyện đó thôi.



- Thật ra thì do 2 chị em chơi thân, hợp tính với nhau, lại có cùng sở thích chơi guitar nên cũng muốn làm một sản phẩm acoustic kỷ niệm tình bạn. Thứ 2 cũng muốn đóng góp một cái gì đó mới mẻ cho âm nhạc Việt Nam. Ở Lý có sự non tơ, trẻ trung, còn Khôi có sự đằm thắm đàn bà kết hợp dưới hình thức hát đôi!.Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là dự án nên cũng chưa nói được gì nhiều ở thời điểm này. Sợ “nói trước bước không qua” thì cũng ngại nên 2 chị em cứ làm xong những CD đơn của mình đi rồi bắt đầu cũng không muộn.



Xin chúc chị đạt được nhiều thành công với album này!







Mai Khôi - Lê Cát Trọng Lý



Những hình ảnh mới nhất của Mai Khôi