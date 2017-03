Tối nay ai sẽ đăng quang Vietnam’s Next Top Model 2015?

(PLO)- Bốn gương mặt xuất sắc nhất của chương trình Người mẫu Việt Nam - Vietnam’s Next Top Model 2015 đã được xác định là: Hồng Xuân, Nguyễn Hợp, Thành An và Hương Ly. Ai trong số họ sẽ trở thành quán quân Vietnam’s Next Top Model mùa giải thứ 6? Đêm chung kết sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 lúc 20 giờ Chủ nhật, ngày 11-10.