Tối nay ca sĩ Tuấn Ngọc xuất hiện ở thành phố buồn

Duyên dáng Việt Nam 29 lần này đặc biệt được làm riêng cho thành phố mộng mơ - thành phố buồn, diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 24-12, tại quảng trường Lâm Viên, TP Đà Lạt.

Chương trình do đạo diễn Tất My Loan làm tổng đạo diễn, hai đạo diễn Dương Thảo, Tấn Lộc dàn dựng, nhạc sĩ Dũng Đà Lạt làm giám đốc âm nhạc. Chương trình được chia làm nhiều chủ đề nhỏ: Thắp sáng mùa đông, Mùa đông Đà Lạt, Ký ức Đà Lạt, Những ngày lễ cuối năm, Vẻ đẹp lãng mạn Đà Lạt.



Ca sĩ Tuấn Ngọc - người sinh ra và lớn lên ở thành phố buồn Đà Lạt.

Chương trình có sự tham gia của các ca sĩ gạo cội, nổi tiếng như Hương Lan, Tuấn Ngọc, Elvis Phương, Quang Dũng, Hồ Ngọc Hà với các bài hát quen thuộc về Đà Lạt như Đà Lạt lập đông, Thành phố buồn, Trên đỉnh mùa đông, Đà Lạt hoàng hôn, Một ngày mùa đông, Dốc mơ… Ngoài ra còn có các ca sĩ trẻ như Đức Phúc, Thiện Nhân, nhóm Dalat Talent… trình diễn những bài hát trẻ trung như: Liên khúc Giáng sinh, Cả một trời thương nhớ, Party một lần…



Danh ca Hương Lan, Elvis Phương có mặt ở Duyên dáng Việt Nam tại Đà Lạt tối nay.













Những người mẫu thời trang diễn tại Duyên dáng Việt Nam tối nay.

Ngoài ca nhạc, Duyên dáng Việt Nam 29 sẽ trình diễn ba bộ sưu tập thời trang áo dài, áo dạ hội và trang phục mùa đông do ba nhà thiết kế trẻ Minh Tú, Dexnol Trần và Vũ Đặng thực hiện. Các bộ sưu tập trên sẽ được trình diễn bởi 30 người mẫu nổi tiếng như hoa hậu Hoàn cầu 2017 Khánh Ngân, hoa hậu Phụ nữ Việt Nam Phan Thu Quyên, hoa hậu Biển Việt Nam Ninh Hoàng Ngân, hoa khôi Nam bộ Hải Yến, á hậu Biển Việt Nam Khánh Phương, á hậu Việt Nam Hoàn cầu Kim Nguyên, giải đồng siêu mẫu Việt Nam Lê Thu An…

Lần đầu tiên danh hài hải ngoại Vân Sơn sẽ đảm nhận vai trò MC của Duyên dáng Việt Nam với phong cách hài hước nhẹ nhàng.

Tổng đạo diễn Tất My Loan cho biết Duyên dáng Việt Nam lần này do chính những nghệ sĩ gốc gác ở Đà Lạt thực hiện để gợi nhớ về cái hồn và văn hóa Đà Lạt xưa. Như bản thân anh, ca sĩ Tuấn Ngọc, Khánh Hà, nhạc sĩ Dũng Đà Lạt… đều là những người sinh trưởng tại Đà Lạt, luôn nhớ về phong thái, đời sống của một Đà Lạt xưa, muốn làm điều gì đó cho Đà Lạt qua chương trình này. Do đó, điểm nhấn của Duyên dáng Việt Nam lần này sẽ là làm sống dậy văn hóa đời sống của người Đà Lạt rất riêng lẫn phong cách, văn hóa của du khách hòa nhập vào đời sống Đà Lạt khi đến đây.