Tối nay, Ngô Ngạn Tổ giao lưu với khán giả Việt Nam

Ngô Ngạn Tổ (Daniel Wu) là một diễn viên kiêm đạo diễn nổi tiếng của Hong Kong. Sau khi tốt nghiệp trường trung học Head Royce (Mỹ), Ngô Ngạn Tổ vào đại học Oregon, nơi anh đã trở thành đội trưởng Wushu của trường. Sau khi tốt nghiệp với tấm bằng cử nhân ngành kiến trúc, Ngô Ngạn Tổ trở về Hong Kong vào năm 1997, khởi nghiệp bằng nghề người mẫu và từng bước thử sức với lĩnh vực điện ảnh. Với kinh nghiệm 10 năm tập võ cùng gương mặt điển trai của mình, Ngô Ngạn Tổ đã chinh phục màn ảnh rộng ngay từ khi vừa bước vào con đường nghệ thuật. Các giải thưởng mà Ngô Ngạn Tổ đã đạt được: Năm 2004: Giải Kim Mã cho Diễn viên phụ xuất sắc nhất (phim New Police Story), Năm 2007: Đạo diễn mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông cho bộ phim The Heavenly Kings. Các bộ phim của Ngô Ngạn Tổ đã phát hành tại Việt Nam: Chậm Thì Chết (Triple Tap), Đại náo Shinjuku (The Shinjuku Incident), Môn Đồ (Protégé), Dạ Yến (The Banquet), Điệp vụ baby (Rob -B- Hood), Vòng quanh thế giới trong 80 ngày (Around the world in 80 Days).