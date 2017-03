Tối nay Quốc Bảo... cáo bệnh rời ghế nóng

Nhiều người cho rằng việc anh rời ghế nóng là do áp lực dư luận nhưng nhạc sĩ Lương Minh, Trưởng BTC cuộc thi, thông tin rằng lý do giám khảo Quốc bảo sẽ rời ghế nóng là vì đôi mắt anh đã trở nặng bởi căn bệnh tăng nhãn áp do tiếp xúc nhiều với ánh đèn sân khấu trong thời gian gần đây và anh phải làm phẫu thuật như lịch hẹn.

Tối nay, Bước nhảy hoàn vũ sẽ trở lại trên sóng VTV3 sau hai tuần nghỉ ngơi. Cuộc tranh tài sẽ gồm các thí sinh Anh Thư, Vân Trang, Minh Hằng, Phương Thanh và Trương Nam Thành.

