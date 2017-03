Tôi thích hình ảnh một người phụ nữ độc lập

Hoa hậu Jennifer Stephanie Pazmino



Là người đại diện cho vẻ đẹp phụ nữ, cô coi trọng điều gì nhất trong phẩm chất của một người đẹp?

Đang là phát thanh viên một chương trình giải trí rất ăn khách tại Ecuador, bây giờ lại là hoa hậu Không khí, cô hình dung ra mình như thế nào trong tương lai?

Vì sao một người rất trẻ như cô đã sớm ý thức được trách nhiệm với cộng đồng?

Làm thế nào để cô có thể cân bằng chính mình khi vừa kinh doanh, vừa làm ngành giải trí, vừa là người phụ nữ của gia đình?

Đã bao giờ cô đứng trước những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi?

Vì sao một người đẹp như cô không chọn con đường nghệ thuật để tiến thân dễ dàng hơn?

Sau cuộc thi, có rất nhiều tờ báo chọn tôi là gương mặt trang bìa, nhưng tôi sẽ chỉ chọn những tờ báo lớn, tử tế, để hình ảnh của mình không bị ảnh hưởng Cô đã bao giờ đổ vỡ trong tình yêu, và cô đã vượt qua nó như thế nào?

Cô đã xác định cho mình mục đích để sống và cống hiến chưa?

Mái tóc bồng bềnh, nụ cười rạng ngời. Trong bộ quần jean, áo thun giản dị, cô trở lại đúng là mình, cô gái trẻ 22 tuổi với đầy hoài bão. Sau buổi làm việc mệt nhoài, dù bị cảm nặng, nhưng cô vẫn giữ được sự chân thật hiếm thấy của một đương kim hoa hậu khi trò chuyện với PV về những uẩn khúc của “người thiếu nữ trong tình yêu”…Ngay sau lễ đăng quang, cô đã nhận lời mời của CAO, một nhãn hiệu trang sức của Việt Nam, để trở thành gương mặt đại diện trong vòng hai năm, xin chúc mừng cô…Tôi vô cùng bất ngờ và sung sướng khi biết rằng giải thưởng Miss PNJ của cuộc thi Miss Earth dành cho mình là một bộ trang sức được chế tác tinh xảo và giá trị lớn như thế, đặc biệt là ý nghĩa của bộ trang sức, sự hội tụ hoàn hảo của các yếu tố ngũ hành kiến tạo nên trời đất như kim, mộc, thuỷ, hoả, thổ… đặc biệt hơn khi ý nghĩa đó rất gần gũi với thông điệp của cuộc thi.Sau khi tìm hiểu, tôi biết CAO là một nhãn hiệu thời trang có chất lượng quốc tế. Làm đại diện cho CAO, cũng là để cho hình ảnh của mình được nâng lên, được trân trọng hơn. Tôi rất tự hào, cảm ơn CAO, cảm ơn các bạn Việt Nam đã hiểu tôi, cùng sáng tạo với tôi để tạo ra những bức hình đẹp.Một phụ nữ đẹp không chỉ ở bên ngoài, điều tôi quan tâm là cách mình hành xử với xung quanh, với thiên nhiên, và với con người. Tôi không thích những người đẹp xa cách, kiêu kỳ. Tôi yêu những người phụ nữ hoà đồng, vui vẻ, có sự chuẩn bị về tri thức để mở ra nhiều cơ hội hơn cho chính mình.Tôi đang là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh, phát thanh viên truyền hình chỉ là một công việc làm thêm. Giữa truyền thông giải trí và kinh doanh, tôi vẫn muốn tập trung hơn vào chuyên môn của mình, để có thể khởi nghiệp kinh doanh. Với vai trò Miss không khí, tôi sẽ tham dự nhiều hoạt động cộng đồng hơn nữa để quảng bá cho việc bảo vệ môi trường, thực hiện các chương trình quảng cáo cho các kênh truyền hình phục vụ mục đích này.Chưa bao giờ trái đất của chúng ta bị tàn phá ghê gớm như thế. Các nhà kinh doanh đang kiếm tiền bằng mọi giá, huỷ hoại môi trường sống nghiêm trọng vì rác thải, khí CO2. Cần phải truyền đi thông điệp bảo vệ trái đất cho tất cả mọi người, qua các phương tiện truyền thông, giáo dục trong nhà trường, và những quy định pháp luật nghiêm minh, để cảnh tỉnh, giúp cho mọi người cùng nhận thức rằng bầu không khí chúng ta đang thở đã bị ô nhiễm lắm rồi. Giáo dục các thế hệ mầm non cũng vô cùng quan trọng, để tâm trí các em luôn có ý thức bảo vệ môi trường.Phải chăng ảnh hưởng từ sự giáo dục của gia đình?Trong gia đình, mẹ là người ảnh hưởng nhiều nhất đến tính cách của tôi, luôn ủng hộ, khuyến khích tôi làm được nhiều việc hơn cho cộng đồng và cho chính mình. Mẹ luôn dạy tôi phải biết nhiều thứ cùng một lúc. Chính mẹ đã khuyến khích tôi tham dự cuộc thi Miss Earth để có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, giúp đỡ người khác. Tôi đã học balê từ năm bốn tuổi, cùng với học kiến thức, và luôn ý thức mình phải có trách nhiệm với hai việc đó một cách tận lực. Khi bước vào đại học, tôi buộc phải giã từ balê để quyết liệt đỗ hạng ưu. Đó quả thật là một quyết định day dứt. Nhưng balê đã giúp tôi nhiều trong việc hoạch định thời gian một cách khoa học, chia nhỏ ra để có thể làm nhiều việc cùng một lúc, và tính kỷ luật cao hơn.Đã làm việc gì dù lớn hay nhỏ cũng phải có kế hoạch, tập trung, chú tâm đầu tư cho nó, mới học hỏi được những việc hoàn toàn khác nhau trong cùng một lúc. Nếu thất bại cũng đừng buồn, hãy cố gắng làm lại một lần nữa, rồi một lần nữa. Có như vậy, lần sau sẽ tốt hơn lần trước.Có đấy. Đó là khi cha mẹ tôi quyết định sống ly thân. Tôi buồn đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục việc học hành. Nhưng nhờ bạn bè khuyên can, tôi dần cảm thấy đó cũng là chuyện rất bình thường của cuộc đời, mình vẫn phải tự tin để sống cuộc sống của mình, không thể vì thế mà mất niềm tin vào cuộc sống, vào những người thân yêu. Tôi đã quay lại với cuộc sống bằng một tình yêu mới, mãnh liệt hơn, độc lập hơn. Nhờ thế, cha mẹ tôi cũng dần thân thiện với nhau hơn, và bây giờ thì luôn có mặt bên tôi trong các hoạt động từ thiện.Để trở thành một người phụ nữ độc lập, có khi phải hy sinh nhiều thứ. Ai chẳng thích trở thành một ngôi sao của Hollywood. Nếu có lời mời, và một kịch bản hay, tôi cũng sẽ thử sức mình. Nhưng tôi yêu đất nước tôi, và muốn làm việc ở Ecuador.Mối tình đầu của tôi cũng rất đẹp, nhưng đáng tiếc là anh ấy ghen tuông quá, không có niềm tin đối với tôi. Chúng tôi đã phải chia tay, trái tim tôi lúc ấy tan nát lắm. Rất lâu sau tôi mới yêu trở lại. Bạn trai mới của tôi là một người đàn ông hiểu biết, tôn trọng tôi, thông cảm giúp đỡ tôi thật lòng. Anh ấy để tôi được tự do làm điều mình muốn, và luôn ủng hộ, chia sẻ với tôi những giá trị sống quý giá. Tôi muốn nói với tất cả các bạn gái rằng khi yêu ai đó mà người ấy hạn chế khả năng của mình thì đừng bao giờ ngoan ngoãn chấp nhận. Đừng để cho tình yêu làm cuộc đời mình bị giới hạn, đừng hy sinh cả bản thân để đánh đổi lấy tình yêu. Hãy làm điều mà bạn mong muốn nhất, hãy ước mơ đi, cứ nỗ lực, nếu vấp ngã, hãy làm lại một lần nữa, đừng nản lòng… Tình yêu đích thực chỉ đến khi bạn là chính mình. Lúc ấy bạn đẹp nhất.Hãy làm tất cả những gì mà bạn có thể để không phụ lòng người khác. Hãy sống sao để được mọi người nhớ tới, để con cái có thể tự hào, học tập theo mình. Tôi thích hình ảnh một người phụ nữ độc lập, sống bằng chính nội lực của mình.Kim Yến (thực hiện)