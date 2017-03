“Tôi thương Hương Lan nên bỏ qua!”

Viet Copyright: Đĩa Lá sầu riêng vẫn đang được bán khắp thế giới Có mặt trong buổi gặp gỡ giữa NSƯT Kim Cương và báo chí sáng 14-9, ông Lê Trần Trường An - Tổng Giám đốc Trung tâm Sách kỷ lục Việt Nam, đại diện Viet Copyright - đã đưa ra một đĩa Lá sầu riêng vừa được mua từ một cửa hàng bán đĩa ở Santana (Mỹ) với giá 14,99 USD. Đây là đĩa gốc, có dán tem, có ghi rõ bằng tiếng Anh và tiếng Việt do “Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu tuồng cải lương “Lá sầu riêng”, “Đơn vị độc quyền sản xuất và phát hành, P&C 2006 Thúy Nga”. Hiện Viet Copyright còn nhờ mua được đĩa này từ nhiều nơi trên thế giới như ở San Francisco (Mỹ), Toronto (Canada)... Ông An cho biết dù Viet Copyright ngưng vụ kiện theo ý của nghệ sĩ Kim Cương nhưng vẫn theo đuổi các yếu tố pháp lý đến cùng để thu thập mọi chứng cứ hoàn chỉnh và lưu hồ sơ của vụ kiện. Theo ông An, với lời đề “Thúy Nga Paris độc quyền sản xuất và phát hành” trên các đĩa gốc Lá sầu riêng, với số băng đĩa đang bán khắp thế giới công ty mua được chứng tỏ Lá sầu riêng được phát hành theo công nghệ chuyên nghiệp của Thúy Nga Paris. Trung tâm này phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tác quyền nếu kiện ra pháp luật. Và nếu kiện, Viet Copyright chỉ kiện Thúy Nga Paris chứ không kiện ca sĩ Hương Lan dù cô có nhận trách nhiệm hay không. Ông An nhấn mạnh Viet Copyright đang soạn ra sáu yêu cầu về những quyền cơ bản nhất của tác giả gửi cho Thúy Nga Paris. Trong đó có những ý như: Thúy Nga Paris phải thu hồi tất cả băng đĩa Lá sầu riêng đang bán trên thế giới để in lại bìa thêm tên nghệ sĩ Kim Cương vào phần tác giả; những lợi nhuận thu được từ việc phát hành băng đĩa nên chuyển về Việt Nam làm từ thiện như mong muốn của nghệ sĩ Kim Cương... Khi Thúy Nga Paris có công văn trả lời chính thức, Viet Copyright sẽ tổ chức họp báo để công bố. HÒA BÌNH ghi