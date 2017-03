Tom Cruise: 53 tuổi vẫn làm siêu anh hùng

Chấp bút tài tình Kịch bản - vốn không phải điểm mạnh của series nhưng với Rogue Nation, cốt truyện lắt léo, dẫn dắt nhưng không quá phức tạp để người xem đại chúng có thể theo dõi kịp lại là điểm cộng. Tác giả câu chuyện cũng chính là đạo diễn Christopher McQuarrie, vốn có thế mạnh ở khâu chấp bút, từng đoạt giải Oscar Kịch bản xuất sắc nhất cho tác phẩm The Usual Suspects năm 1996. Christopher cũng từng hợp tác cùng Tom với tư cách biên kịch cho các phim do tài tử đóng vai chính như Valkyrie, Jack Reacher, Edge of Tomorrow. Christopher cũng có công lớn trong việc đem đến vai nữ Ilsa ấn tượng - một yếu tố hấp dẫn khác của phim. Khán giả không khỏi bất ngờ trước màn thể hiện có phần áp đảo Tom của nữ diễn viên gốc Thụy Điển Rebbeca.