"Tôn Ngộ Không” sẽ sang thăm khán giả Việt Nam

Dịch giả Nguyễn Lệ Chi (trái) cùng Lục Tiểu Linh Đồng. (Nguồn: TT&VH)



Trong ba ngày 16, 17 và 18/10, dịch giả Nguyễn Lệ Chi, đại diện thương hiệu sách Chibooks sang Trung Quốc tham dự Hội thảo Văn hóa quốc tế Tây du ký lần thứ nhất theo lời mời của diễn viên Lục Tiểu Linh Đồng (người thủ vai Tôn Ngộ Không trong phim truyền hình kinh điển của Trung Quốc "Tây du ký").Nhân dịp này, dịch giả Nguyễn Lệ Chi đã tặng những ấn bản tiếng Việt "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du" cho tác giả Lục Tiểu Linh Đồng.Theo lời Nguyễn Lệ Chi, “Tôn Ngộ Không” đã bình luận: “Chất lượng in ấn và trình bày sách Việt Nam không thua kém gì Trung Quốc và các nước.”Bộ sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du" gồm hai tập được tác giả Lục Tiểu Linh Đồng chuyển giao tác quyền xuất bản tiếng Việt cho Chibooks. Đây cũng là đơn vị nước ngoài đầu tiên dịch và in bộ sách này của “Tôn Ngộ Không.”Tập 1 của bộ sách "Lục Tiểu Linh Đồng bình Tây du" đã được Chibooks ấn hành vào tháng 5/2010.Trong lần gặp mặt vào chiều 17/10 tại nhà sách Sở Châu, thành phố Hoài An, Trung Quốc, “Tôn Ngộ Không” cũng tặng thêm bản quyền bộ sách hai tập dành cho thiếu nhi của ông, đó là "Nghe Tôn Ngộ Không nói chuyện Tây du."Dịch giả Nguyễn Lệ Chi cho hay sẽ nhanh chóng chuyển ngữ và phát hành tác phẩm này bằng tiếng Việt ngay khi về Việt Nam.Nguyễn Lệ Chi cho biết thêm: “Chibooks và ngôi sao Lục Tiểu Linh Đồng đang lên kế hoạch mời ngôi sao "Tôn Ngộ Không" sang Việt Nam giao lưu và ký tặng sách cho độc giả trong thời gian tới."Tôn Ngộ Không" cũng ngỏ ý, nhân chuyến thăm này muốn nhờ Chibooks tìm giúp người đã lồng tiếng nhân vật của mình trong phim "Tây du ký" để gặp gỡ và cảm ơn.”Đây sẽ là chuyến thăm Việt Nam thứ hai của ông kể từ hơn 10 năm trước./.