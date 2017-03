Toni Braxton trở lại ấn tượng

Hôm 19-8 mới đây, cùng Babyface, giọng ca lừng danh Unbreak My Heart vừa quay trở lại với âm nhạc bằng single Hurt You.

Năm năm đời chìm dưới vực sâu

Chỉ trong năm năm, Toni Braxton liên tiếp bị lấy đi tiền bạc, sức khỏe, cuộc hôn nhân 10 năm với nhà sản xuất âm nhạc Keri Lewis và sự nghiệp âm nhạc bị gián đoạn. Toni xin phá sản đầu tiên vào năm 1998 do tranh chấp với hãng đĩa, gây sốc cho hàng triệu người hâm mộ.

Năm 2007, Toni cắt bỏ khối u lành khỏi ngực nhưng kể từ đó, cô ghé vào bệnh viện thường xuyên hơn. Năm 2008, nữ ca sĩ bị chẩn đoán đau thắt ngực vi mạch khiến nguồn máu đến tim bị tắc. Trước đó, sau khi sinh đứa con trai thứ hai Diezel, Toni được phát hiện bị viêm màng ngoài tim. Những vấn đề sức khỏe này khiến nữ ca sĩ phải hủy bỏ các show diễn đã lên lịch trước để tập trung điều trị. Thế nhưng bệnh tật vẫn chưa buông tha, cuối năm 2010, Toni bị lupus ban đỏ hệ thống - một bệnh di truyền đã lấy đi mạng sống người bác ruột của cô. Vào tháng 12 năm ngoái, Toni phải nhập viện phẫu thuật vì liên quan đến lupus.

Chất giọng contralto trầm dường như vẫn còn nguyên sau nhiều biến cố của Toni Braxton trong single Hurt You đã thuyết phục người hâm mộ mong đợi album Love, Marriage, and Divorce ra mắt vào đầu tháng 12 năm nay.

Trong thời gian chống chọi với bệnh tật, Toni Braxton còn đau đầu với những khoản nợ nần chồng chất, lần thứ hai nữ ca sĩ đệ đơn phá sản là vào năm 2010 vì khoản nợ lên đến 50 triệu USD. Cho đến gần đây nhất, tình trạng phá sản cũng khiến Toni mất đi bản quyền 27 ca khúc, trong đó có các hit như You’re Making Me High, How Many Ways, Always. Càng tệ hơn so với lao đao tài chính, cô còn bị mất đi chỗ dựa tinh thần gia đình khi cô và chồng - Keri Lewis phải đi đến quyết định chia tay vào tháng 11-2009 và chỉ mới hoàn tất các thủ tục ly hôn vào cuối tháng 7 vừa qua. Cặp đôi có hai cậu con trai Denim và Diezel nhưng Diezel không may bị mắc bệnh tự kỷ.

Món quà của thượng đế vẫn còn nguyên

Nếu tiền bạc, sức khỏe và người chồng đều bỏ Toni mà đi thì nữ ca sĩ vẫn còn một điều quý giá ở lại, đó là tình bạn với Babyface (tên thật là Kenneth Brian Edmonds) - nam ca sĩ 10 lần đoạt giải Grammy. Từ những ngày đầu khởi nghiệp ở thập niên 1990, Babyface đã đứng ra sản xuất album đầu tiên của Toni và đứng sau loạt hit đình đám của cô. “Tôi không còn sợ hãi, tôi phải sống tiếp cuộc đời này, nếu có thất bại thì cũng đáng, miễn là tôi còn cố gắng. Babyface cũng từng trải qua hôn nhân đổ vỡ như tôi nên chúng tôi có mối đồng cảm sâu sắc trong đề tài này” - Toni nói về sự hợp tác trở lại với người bạn thân thiết.

Hôm 19-8 vừa qua, đĩa đơn Hurt You trong album mới Love, Marriage, and Divorce đã được cặp R&B huyền thoại phát hành và gây được hiệu ứng tích cực. Một tuần sau khi ra mắt, Hurt You xếp thứ 17 trên bảng xếp hạng Adult R&B của Billboard. Bằng giai điệu mid-tempo với chất R&B cổ điển, trên khắp các kênh giải trí, Hurt You thu hút tới 2,2 triệu khán giả và hơn 100.000 lượt người nghe trên trang YouTube. Ở nhiều đoạn, chất giọng của Toni Braxton phảng phất Whitney Houston bởi lối lấy hơi của các nữ nghệ sĩ da màu. Làn hơi rất dài rồi đẩy xuống rất sâu trong cuống họng, để bất ngờ bật ra qua vòm trên của khoang miệng nên âm vực rất sâu. Tiếng hát điêu luyện ấy lập tức rót thẳng vào trái tim người nghe một sự ấm áp lạ lùng.

Trên những trang tin, blog ca nhạc, nhiều độc giả để lại lời cảm ơn sâu sắc dành cho hai ca sĩ đã mang đến cho họ một nhạc phẩm R&B đích thực với cảm xúc da diết, từng trải, chẳng hạn: “Đây mới đích thực là âm nhạc” hay “Thật kinh ngạc, món quà (giọng hát) mà thượng đế ban tặng cô ấy vẫn còn nguyên”.

Vinh quang quá khứ Trong suốt hơn 20 năm hoạt động ca hát, Toni Braxton đã giành được sáu giải Grammy, bảy giải American Music Awards, chín giải Billboard Music Awards. Năm 1996 khi Toni Braxton tách bản Unbreak My Heart trong album Secrets thành đĩa đơn thì nó đã trở thành một cơn sốt của cả nước Mỹ và trên thế giới về lượng đĩa phát hành và tiêu thụ. Năm 1997, qua bản hit này Toni đã nhận được giải Grammy đầu tiên cho hạng mục nữ ca sĩ nhạc pop hay nhất. Đến nay, Toni đã ra mắt bảy album và bán được 66 triệu đĩa nhạc trên khắp thế giới. Nữ ca sĩ có ít nhất 10 ca khúc đứng vị trí số 1 trên các bảng xếp hạng âm nhạc Billboard.

THÚY HOA