Top 10 mỹ nữ được thèm muốn nhất Showbiz Việt 2011

10. Ngọc Trinh

Không thể phủ nhận rằng năm 2011 cũng là một năm thành công đối với Ngọc Trinh. Nửa đầu năm 2011, tên tuổi của Ngọc Trinh được biết đến và nhắc nhiều nhất trên các forum và các tờ báo điện tử bởi vóc dáng nuột nà, eo thon, vòng 3 săn chắc khi cô diện bikini.

Dù Ngọc Trinh vướng vào nhiều scandal không đáng có nhưng cô xứng đáng nằm trong Top10 cô gái nổi bật nhất Showbiz Việt năm qua. Qua những tai tiếng vừa qua, Ngọc Trinh cần cẩn trọng hơn trong các phát ngôn để không rơi vào các trường hợp dở khóc dở cười tương tự.

09. Minh Hằng

2011 là một năm ồn ào của Minh Hằng từ trên sân khấu biểu diễn cho đến giải thưởng cô nhận được khi được vinh danh. Minh Hằng hiện đang là một trong những sao trẻ có sức hút khá lớn bởi gương mặt dễ thương, cá tính nhí nhảnh và đặc biệt là vừa biết hát, biết đóng phim. Minh Hằng cũng là gương mặt quảng cáo khá đắt show, là đại diện của một số nhãn hàng.

08. Tuyết Lan

Dù về thứ nhì trong cuộc thi Vietnam's Next Top model mùa thứ nhất nhưng Tuyết Lan khẳng định được tên tuổi và thế mạnh của cô không chỉ gói gọn trong biên giới dải đất hình chữ S. Với thành tích vượt trội tại Asian Search Model 2011, Tuyết Lan nghiễm nhiên được ngồi ở "chiếu trên" trong các sự kiện thời trang. Tin vui đến với Tuyết Lan trong năm 2011, còn bởi, cô được một tạp chí dành cho nam giới bình chọn danh hiệu Woman of the Year bên cạnh Trúc Diễm.

07. Mỹ Tâm

Sau thời gian "chán nghề", Mỹ Tâm trở lại với showbiz bằng hai liveshow đình đám ở hai miền Nam - Bắc. Liveshow kỷ niệm chặng đường ca hát của Mỹ Tâm được đánh khá cao về mặt chuyên môn và thừa nhận rằng Mỹ Tâm vẫn còn sức hút rất lớn đối với thị trường âm nhạc Việt. Hy vọng sang năm 2012, Mỹ Tâm sẽ lại hoạt động sôi nổi, mang đến những sản phẩm chất lượng tiếp theo cho người yêu nhạc.

06. Jennifer Phạm

Cùng Hồ Ngọc Hà, Jennifer Phạm nằm trong Top10 mỹ nhân năm 2011 vừa qua. Jenny luôn biết cách để lấy thiện cảm từ người đối diện. Cô cư xử nhẹ nhàng, dịu dàng bên cạnh nhan sắc đẹp thuần Việt được công nhân qua một cuộc thi có tiếng. Giờ đây, cái tên của Jenny có thể đứng độc lâp mà không cần "gắn mác" "vợ cũ Quang Dũng" nữa cũng là một nỗ lực rất lớn đáng khích lệ đối với Jennifer Phạm.

05. Thủy Tiên

"Người đẹp may mắn" là cụm từ xứng đáng dành cho Thủy Tiên. Thủy Tiên nằm trong số ít những mỹ nhân "chuyển mình" ngày càng đẹp theo thời gian. Bước chuyển hóa từ vịt sang thiên nga cũng thấm đẫm nhiều nước mắt lẫn mồ hôi, chính vì thế mà Thủy Tiên luôn biết cách chống đỡ với các scandal và tai tiếng kéo đến với cô.

Nhờ cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ", Thủy Tiên khiến công chúng cảm mến và yêu cô hơn trước, lượng anti-fan sụt giảm đáng kể. Ngoài công việc, chuyện tình yêu của Thủy Tiên cũng tốn nhiều giấy mực bởi người yêu cô là người nổi tiếng, cầu thủ Công Vinh. Món quà có hiếu của Thủy Tiên tặng mẹ cũng khiến nhiều người dành tình cảm hơn cho cô.

04. Mai Phương Thúy

Người đẹp Mai Phương Thúy hiện vẫn là Hoa Hậu Việt Nam được yêu thích, biết làm cho danh hiệu càng ngày tỏa sáng và mang lại được giá trị thật nhất. Trong năm 2011, Mai Phương Thúy vẫn tham gia các hoạt động từ thiện và xuất hiện đều đặn ở các sự kiện đình đám của nền công nghiệp giải trí Việt Nam.

Tuy năm 2011 qua đi với một vài scandal từ "trên trời rơi xuống" như chuyện đóng quảng cáo hay chuyện tình duyên nhưng Mai Phương Thúy luôn biết cư xử hòa nhã, và nhận được nhiều lời khen về cách ứng xử rất văn minh.

03. Trúc Diễm

Trúc Diễm có một năm 2011 đầy may mắn vì nó giúp cô... thăng hạng. Trúc Diễm từng tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp nhưng Top15 Miss International 2011 là kết quả đáng quý mà cô đạt được, phần nào giúp nhan sắc Việt thăng hạng trên bản đồ sắc đẹp thế giới.

Trúc Diễm tỏ ra khá khôn ngoan khi tạm dựng kế hoạch âm nhạc mà chỉ tập trung vào nghề người mẫu và đi thi sắc đẹp. Tuy trở về với Top15 Miss International 2011 và Trúc Diễm nhận được nhiều lời mời tham dự các cuộc thi lớn nhỏ khác nhưng cô đều từ chối vì không có thời gian chuẩn bị và cảm thấy không phù hợp.

02. Tăng Thanh Hà

Năm 2011 của Tăng Thanh Hà là một năm rất..may mắn đối với cô. Tăng Thanh Hà không tham gia bất cứ một dự án nghệ thuật nào để ém quân cho một năm 2012 nhiều sự đổi mới, bất ngờ với bộ phim hành động của đạo diễn Dũng Khùng.

Tăng Thanh Hà hấp dẫn công chúng bởi hình ảnh nhẹ nhàng và nụ cười tươi tắn, cách ứng xử nhẹ nhàng, nền nã. Ngoài ra, Hà Tăng cũng may mắn được một tờ báo mạng về giới nổi tiếng vinh danh là mỹ nhân của năm 2011.

01. Hồ Ngọc Hà

Năm 2011 thực sự là năm của Hồ Ngọc Hà. Nữ hoàng giải trí Hồ Ngọc Hà phủ rộng tên tuổi của cô ở khắp các địa hạt mà cô tham gia. Album được thực hiện trong thời gian kỷ lục và sự đầu tư đúng đắn là bước tiền đề cho liveshow hoành tráng tiêu tốn 5 tỷ đồng. Hồ Ngọc Hà được xem là điểm sáng của showbiz Việt trong năm 2011 bởi ở trong thời kỳ khủng hoảng tài chính và khó khăn thế này, Hà Hồ vẫn mạnh tay thực hiện ước mơ khi làm cho mình thỏa mãn bằng live concert hoành tráng.

Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc ổn định và tên tuổi xuất hiện với mật độ dày đặc, Hà Hồ còn mãn nguyện với gia đình hạnh phúc. Chồng cô - doanh nhân Quốc Cường xuất hiện và lộ sáng trong nhiều event hơn trước khi song hành cùng vợ. Quốc Cường Gia lai đem lại cho công chúng hình ảnh một người chồng đáng yêu, vững chãi, khi lên sân khấu hát mừng live concert thành công của vợ, khiến cho công chúng thêm phần ngưỡng mộ. Theo dự định, Hà Hồ sẽ còn bùng nổ trong năm 2012 và công chúng lại có cơ hội hy vọng, 2012 sẽ lại tiếp tục là một năm của Hồ Ngọc Hà.

