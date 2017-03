Tốp 3 American Idol ấn tượng với cà phê sữa đá Sài Gòn

Chuyến đến TP.HCM của Angie Miller là chuyến du lịch qua 14 nước châu Á của cô sau khi rời cuộc thi American Idol 2013. Với mỗi đất nước Angie Miller đến, kênh truyền hình Star World - đơn vị phát sóng American Idol tại các nước châu Á sẽ hỗ trợ cô tìm hiểu về đất nước, con người vùng đất đó cũng như những kế hoạch giao lưu, biểu diễn tại địa phương.

Sau một ngày thực hiện chuyến du lịch dạo quanh TP.HCM, Angie Miller cho biết ấn tượng nhất của cô là giao thông và cà phê sữa đá. “Khi hướng dẫn viên cho tôi chọn lựa cà phê kiểu Mỹ và cà phê sữa đá Sài Gòn, tôi đã chọn cà phê sữa đá và thật sự bất ngờ với hương vị sữa đặc pha cà phê” - Angie chia sẻ. Angie cũng cho biết việc đi bộ qua đường tại TP.HCM là một việc làm vừa mạo hiểm vừa kỳ diệu.

Mặc dù suy giảm 40% thính lực từ nhỏ nhưng với giọng hát trời phú, sự hồn nhiên trong biểu diễn và sáng tác, Angie đã tỏa sáng tại cuộc thi American Idol 2013.

Angie từng sáng tác ca khúc từ năm bảy tuổi và một trong những bài hát đầu tiên tạo đột phá của Angie là ca khúc You Set Me Free do chính cô biểu diễn cùng cây piano tại Tuần Hollywood của American Idol 2013.

Sau chuyến đến Việt Nam, Angie sẽ tiếp tục hoàn thiện sáng tác một số ca khúc để chuẩn bị cho album đầu tiên của mình. “Tất cả ca khúc trong album sẽ do tôi sáng tác. Tôi sẽ mang nó trở lại Việt Nam biểu diễn trong lần tiếp theo” - Angie chia sẻ.

Tại Việt Nam, American Idol 2014 đang được phát sóng trên kênh Star World với phần trình diễn của các thí sinh lúc 17 giờ và 19 giờ thứ Năm hằng tuần; chương trình công bố kết quả sẽ diễn ra vào 19 giờ thứ Sáu hằng tuần.

Ngoài American Idol, Star World còn phát sóng nhiều chương trình như lễ trao giải Oscar, Grammy, Quả cầu vàng, Master Chef, Junior Master Chef, American Idol, America’s Next Top Model, Asia’s Next Top Model, Glee…

QUỲNH TRANG