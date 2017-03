TP.HCM: Giờ Trái đất trong mưa

Hà Nội: Thả nến ở hồ Tây (PL)- Tối 27-3, từ 20 giờ 30 đến 21 giờ 30, Hà Nội tắt điện ở khu vực quanh Hồ Gươm, Hồ Tây và ở nhiều khu vực công cộng khác như công sở, trường học, khách sạn, nhiều nhà dân đã tắt các thiết bị điện để hưởng ứng Giờ Trái đất. Tại khách sạn Intercontinentinal Hà Nội West Lake nằm ngay sát Hồ Tây đã có buổi gặp mặt với chủ đề Giờ Trái đất với sự tham gia của khoảng 700 người. Trong một giờ tắt điện, tại đây có chương trình thả nến và ca nhạc. Sau khi quanh khu vực Hồ Tây tắt điện, nhiều ngọn nến được thắp lên và được thả xuống hồ. H.VÂN Hội An (Quảng Nam): Tắt điện, tận hưởng đêm trăng phố cổ Hưởng ứng Giờ Trái đất 2010, với chủ đề Thơ mộng đêm trăng phố cổ, đêm 27-3, phố cổ Hội An huyền ảo trong ánh sáng của đèn dầu, hoa đăng, từ các ngõ phố đến dòng sông Hoài lung linh. Trước giờ G - 20 giờ 30 đêm 27-3, một đoàn diễu hành với đội lân cổ truyền và đoàn xích lô hoa do đại sứ Giờ Trái đất Việt Nam - ca sĩ, diễn viên điện ảnh Quỳnh Nga - dẫn đầu đi qua các tuyến phố, trao thông điệp Giờ Trái đất 2010 với hàng ngàn tờ rơi hình chiếc lá tới tay người dân và du khách. Từ các tuyến phố, trong một giờ tắt điện đầy ý nghĩa vang vọng âm thanh ca từ của những ca khúc Hát cho hành tinh xanh, Trái đất này là của chúng mình. H.KHÁ Khánh Hòa: Thời trang Thời biến đổi khí hậu Tối 27-3, tại quảng trường 2-4 TP Nha Trang (Khánh Hòa), gần 2.500 đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất. Đúng 20 giờ 30, điện được tắt, các đoàn viên cùng quan khách đã thắp nến và xem biểu diễn văn nghệ và các trò chơi dân gian như múa sạp, đi cà kheo... Đặc biệt, học sinh một số trường tổ chức chương trình thời trang Thời biến đổi khí hậu được làm từ lá cây, bao nylon, giấy báo... Cùng thời gian, TP Nha Trang đã cắt giảm đèn chiếu sáng, đèn trang trí, biển quảng cáo... tại các tuyến đường chính trong TP và một số khu vực công cộng. Hơn 23 khách sạn và 30 quán bar trong TP cũng thực hiện cắt giảm điện. T.NGUYỄN Cần Thơ: Nhà dân tự giác cắt điện Đại học Cần Thơ đã diễn ra lễ mít-tinh hưởng ứng Giờ Trái đất 2010 với khẩu hiệu “Hành động nhỏ cho thay đổi lớn”. Đúng 20 giờ 30 tối 27-3, hàng loạt đèn chiếu sáng ở các đường phố chính của Cần Thơ được tắt bớt, toàn bộ hệ thống đèn trụ sở UBND TP Cần Thơ đều tắt hết, trụ sở một số sở, ngành cũng tiết giảm ánh sáng, tắt bớt hệ thống đèn. Nét mới ở Cần Thơ là không chỉ các công sở, cơ sở kinh doanh tắt bớt điện chiếu sáng trong Giờ Trái đất, mà rất nhiều người dân ngay từ trước 20 giờ 30 đã tự giác tắt bớt đèn chiếu sáng trong nhà. G.TUỆ