Trà My Idol: Áp lực từ sự... lên nhanh

Trẻ trung và... sexy

- Được biểu diễn trên một sân khấu lớn mang tầm quốc tế như trong Hoa hậu Hoàn vũ, bên cạnh các danh ca nước ngoài, My tự đánh giá sự biểu diễn của mình thế nào?

- Hôm đó My rất run và My nhận ra, My còn thiếu bản lĩnh sân khấu. Để làm chủ một sân khấu có quy mô lớn như Hoa hậu hoàn vũ My phải đầu tư học hỏi nhiều về kỹ thuật thanh nhạc và kỹ năng biểu diễn.

- Có vẻ như, con đường mà My đang tiến tới rất giống với con đường mà trước đây nhạc sĩ Hà Dũng đã hướng đạo cho Hồ Quỳnh Hương?

- My không muốn so sánh mình với một ca sĩ khác. Nhưng có thể trong ekip của My bây giờ có một số người từng làm việc cho chị Hồ Quỳnh Hương nên mọi người có cảm nhận như vậy.

Còn nếu so sánh thì thấy rằng, chị Hương đi theo dòng Pop- Ballat sang trọng, nhẹ nhàng. My thì theo dòng R&B trẻ trung, nhanh, nhiều vũ đạo và có đôi chút sexy.

Khi làm những album đầu tay, chị Hương chọn hầu hết là bài của nhạc sĩ Hà Dũng còn những bài My chọn lại có giai điệu và ca từ rất khác với phong cách âm nhạc của Hà Dũng.

- Nếu có một câu so sánh thế này: Trà My có ngoại hình tốt nhưng giọng ca không bằng Hồ Quỳnh Hương và ngược lại, chất giọng của Hồ Quỳnh Hương hay hơn nhưng ngoại hình... kém so với My. My nói gì khi nghe nhận xét này?

- So sánh thì mỗi người đều có cảm nhận và đánh giá riêng. Còn nói về mặt chuyên môn thì My còn một khoảng cách khá xa so với chị Hương, hơn nữa, con đường My đi lại không giống với chị ấy, như vậy về mặt này đã không so sánh được rồi. Còn về hình thức thì theo cách nhìn của My, hiện nay, chị Hương đang đứng ở "top" đầu những ca sĩ có ngoại hình đấy chứ.

"Lên nhanh" cũng là một áp lực!

Mới bước vào nghiệp cầm ca được một năm nhưng cái tên Trà My đã được nhắc đến nhiều trên các phương tiện truyền thông với những liveshow hoành tráng? Đây là hiện tượng đột phá hay là một may mắn đặc biệt?

- Trong khi phần lớn các bạn cùng vào vòng trong của Việt Nam Idol còn đang vất vả tìm bài, tìm phong cách thể hiện sao cho phù hợp thì My đã có anh Hà Dũng giúp đỡ về mọi mặt, từ chuyên môn, ekip thực hiện lẫn truyền thông - quảng bá. Chính bởi vậy mà những gì My có được là nhờ phần lớn vào anh Hà Dũng, gặp anh ấy là một may mắn đối với My.

- Vậy nhạc sĩ Hà Dũng đã mang đến may mắn hay cả thách thức cho My?

- Đây là một áp lực lớn với My, bởi vừa rời khỏi cuộc thi Việt Nam Idol, My đã làm liveshow. Chính My cũng thấy chưa một ca sĩ nào vừa mới bắt đầu ca hát được nửa năm thì làm liveshow như My. Nhưng anh Dũng và ekip muốn thúc đẩy My ngay từ đầu đã phải nỗ lực hết mình để khẳng định chỗ đứng của My trên sân khấu ca hát đồng thời My phải nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình.

- Trà My có nghĩ, ngoại hình của bạn đã mang đến may mắn này không?

- Trước đây, nhạc sĩ Hà Dũng đã từng giúp nhiều người như chị Hồ Quỳnh Hương, chị Như Ý, Quang Minh (trong TP Hồ Chí Minh), Minh Hà, em trai chị Hồ Quỳnh Hương. My cũng là một trong số những người may mắn được anh Dũng giúp đỡ chứ không hẳn vì ngoại hình của My mang lại.