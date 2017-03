Trà My Idol hết duyên với Hà Dũng

- Liveshow hoành tráng tại Mỹ của chị được quảng bá rất nhiều nhưng sau đó lại chìm xuồng, vì sao vậy?

- Tôi cảm thấy ái ngại vì đã thất hứa với khán giả và những người yêu mến mình. Năm nay, khủng hoảng kinh tế đã ảnh hưởng lớn đến đời sống âm nhạc. Nếu thực hiện My Idol US Tour, chúng tôi phải chấp nhận lỗ hoàn toàn. Liveshow tuy làm với mục đích giúp tôi tiếp cận với thị trường mới, nhưng không có nghĩa là phải đầu tư toàn bộ công sức, thời gian và tài chính vào nó. Chúng tôi đã chuẩn bị hầu như xong hết phần âm nhạc, in ấn, vũ đạo và các chiến dịch quảng bá… cuối cùng buộc phải hoãn lại. Sau đó xảy ra trục trặc giữa tôi với nhà đầu tư Hà Dũng nên show diễn không được thực hiện nữa. Hiện tôi đã rời khỏi công ty Hà Dũng và bên nhạc sĩ Hà Dũng cũng đã có ca sĩ khác thay thế.

- Khi đang lưng chừng trên con đường âm nhạc, bỗng nhiên thiếu đi bệ đỡ, chị tiếp tục ra sao?

- Thực ra đây là lựa chọn của tôi chứ không phải của anh Hà Dũng. Tôi đang thực hiện album tiếp theo dự định ra mắt vào thời gian sớm nhất. Khi ra sản phẩm đầu tiên, tôi không phải lo lắng gì, từ việc tìm ca khúc, phòng thu, nhạc sĩ hòa âm phối khí đến người hát bè, vì lúc đó còn làm việc với anh Hà Dũng, mọi thứ đều rất thuận lợi. Anh tư vấn, đầu tư và tìm hướng đi tốt nhất cho tôi, góp ý với tôi và hỏi thăm cả khi tôi lựa chọn ca khúc và trang phục tham gia các chương trình biểu diễn.

Bây giờ tôi phải tự bỏ tiền thực hiện album, tự liên hệ với các nhạc sĩ. Tuy nhiên, tôi cảm thấy thoải mái vì mình biết sáng tạo và suy nghĩ, cân nhắc hơn với mỗi quyết định hay lựa chọn của bản thân. Mới 19 tuổi, tôi tự tin mình sẽ làm được, và tôi không ngại khi mắc phải sai lầm.

Album đầu tay của tôi thực hiện trong thời gian quá ngắn nên không có clip kèm theo. Album thứ hai này sẽ có ba clip với dòng nhạc chững chạc hơn. Trước đây, êkíp Hà Dũng hướng tôi theo phong cách sexy vì tôi có khả năng vũ đạo, nhưng kỳ thực, tôi thích phong cách hơi manly kiểu tom-boy. Tôi muốn làm điều này từ lâu lắm rồi, giờ mới có cơ hội thực hiện.

Không có Hà Dũng, tôi vẫn là Trà My. Tất cả chương trình tôi từng xuất hiện đều với tư cách ca sĩ chứ không phải mỹ nhân bên cạnh Hà Dũng. Một người không có khả năng thì có được nâng đỡ đến đâu vẫn không thể tỏa sáng.

- Nguyên nhân sự chia tay của chị và Hà Dũng?

- Không thể phủ nhận, nhạc sĩ Hà Dũng đã giúp tôi rất nhiều khi tôi vào nghề. Sau khi Vietnam Idol kết thúc, anh đã giúp tôi tổ chức liền ba liveshow lớn, điều mà nhiều ca sĩ có thâm niên cũng không dám mơ đến. Tôi cảm ơn anh ấy rất nhiều. Người ta gặp nhau vì cái duyên nhưng cái duyên của tôi và Hà Dũng chỉ đến đấy thôi.

Suốt thời gian qua, rất nhiều người hỏi tôi câu này và tôi im lặng. Không phải vì tôi không dám trả lời… Thật ra ai từ chối ai có là điều quan trọng khi một mối quan hệ kết thúc? Cuộc đời là những cuộc hội ngộ đến rồi đi.

Tôi và Hà Dũng không hợp tính nhau. Những gì anh chọn cho tôi, tôi không thấy đúng với mình. Tôi muốn đi diễn nhiều nhưng anh muốn tôi chỉ diễn ở những chương trình lớn và đòi hỏi phải giữ nguyên mức cát-xê. Trong khi bây giờ đang khó khăn, nếu cứ khăng khăng đòi thù lao như trước là tôi đang khiến mình tự bị lãng quên, tự vứt bỏ cơ hội.

Bây giờ, nếu đi hãng hàng không của Hà Dũng, tôi tự mua vé dù biết tôi vẫn ở trong danh sách những khách hàng mà gọi điện đặt vé sẽ không phải trả tiền. Khi còn hợp tác, tôi coi việc đi miễn phí trên máy bay của Hà Dũng như một sự đầu tư. Giờ tôi cho rằng, không còn đứng chung với nhau nữa thì cần phải có sự sòng phẳng.

- Khi việc hãng hàng không của Hà Dũng nợ tiền xăng lên báo cũng là lúc có thông tin về chuyện chia tay của Hà Dũng - Trà My. Người ta cho rằng, vì Hà Dũng gặp khó khăn nên Trà My đi tìm “đại gia” mới. Chị nghĩ thế nào về tin đồn này?

- Không phải tôi sợ anh Hà Dũng không còn đủ tiền để lo cho tôi nên tôi ra đi. Việc đầu tư cho một ca sĩ quá dễ dàng so với việc đầu tư cho một hãng máy bay. Chỉ cần một lần đổ xăng máy bay thôi cũng đủ cho tôi ra mấy album rồi.

Hà Dũng giúp Hồ Quỳnh Hương từ khi anh ấy còn gặp trục trặc về tài chính. Nói là trục trặc nhưng cũng là đầu tư tiền tỷ chứ không phải là tiền triệu. Anh ấy đầu tư cho những khả năng có thể thành công chứ không phải đầu tư lấy lợi nhuận vì lợi nhuận từ kinh doanh đất đai, máy bay và cổ phần các công ty của anh gấp hàng trăm lần so với từ ca sĩ.

Hiện tôi chẳng có đại gia nào. Bây giờ tôi muốn tìm hướng đi của riêng mình. Đến lúc nào cảm thấy mình đuối sức, tôi sẽ tìm một nhà đầu tư. Tôi không phải kiều nữ cặp hết đại gia này đến đại gia kia.

- Nói về việc các mỹ nhân lần lượt ra đi, nhạc sĩ Hà Dũng bảo “Tôi thường xuyên đau khổ vì phụ nữ”. Chị liệu có nằm trong số đó?

- Theo tôi, đó chỉ là những lời bông đùa của anh ấy mà thôi. Anh có thói quen giễu cợt tất cả mọi người, giễu cợt chính cuộc sống của mình. Hà Dũng coi cuộc đời như trò chơi, luôn phát ngôn theo những gì anh ấy thích. Thật ra tôi cũng luôn lo lắng cho anh ấy vì cách sống như thế. Những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh rất nhiều. Anh ấy giúp người này, người kia nhưng khi anh có nhiều người như thế, họ lần lượt phải ra đi vì nhận thấy đã có người thay thế vị trí của mình. Khi yêu, ai chẳng muốn mình là số một, là duy nhất. Hà Dũng nghĩ họ phụ anh ấy, nhưng anh ấy nên biết, khi anh giúp đỡ một người nào đó, thì cũng đến lúc họ phải tự lực chứ không thể nhờ vả, dựa dẫm suốt đời. Họ phải có cách sống của mình, nhưng không có nghĩa là khi con chim đủ lông đủ cánh nó sẽ bỏ anh ấy mà bay.

- Chị cảm thấy thế nào khi Hà Dũng có giai nhân mới Maya thay thế chị?

- Một năm có cả nghìn ca sĩ ra lò. Hà Dũng không chỉ giúp một mình Maya. Hầu hết người có khả năng đều được anh nâng đỡ, có điều tùy vào thời điểm mà thôi. Những mỹ nhân được Hà Dũng nâng đỡ chắc cũng làm theo hướng của tôi và chị Hồ Quỳnh Hương trước đây: có những liveshow hoành tráng để làm bệ phóng, được PR rộng rãi, có nhạc sĩ viết bài hát là những người tên tuổi nên rất dễ dàng đến với công chúng. Những người không nhận được sự giúp đỡ như vậy chật vật hơn rất nhiều. Tôi không đánh giá khả năng của Maya cũng không chạnh lòng vì dù sao, trước đây Hà Dũng cũng giúp tôi rất nhiều. Tôi luôn biết ơn và tri ân. Tình cảm anh ấy dành cho tôi còn nhiều hơn cả tài chính và những gì mà mọi người vẫn hay nghĩ.

- Hồ Quỳnh Hương nói Hà Dũng quá đào hoa khiến người phụ nữ ở bên cạnh anh bị tổn thương. Chị nghĩ sao về nhận định này?

- Nếu nói đến sự đào hoa của anh Hà Dũng, tôi thấy hầu như ai cũng có thể nhận thấy. Anh ấy có một trái tim dễ rung động trước những bông hoa đẹp. Khi người ta có quá nhiều công việc và trách nhiệm thì buộc phải tìm cho mình chỗ thư giãn, chia sẻ trong cuộc sống. Hồ Quỳnh Hương gần gũi với anh Hà Dũng suốt 5-6 năm trời, trong khi tôi chỉ ở bên cạnh Hà Dũng hơn 1 năm nên chắc chị ấy hiểu Hà Dũng hơn tôi. Khi sự quan tâm dành cho người khác cũng là thú vui trong cuộc sống, anh ấy vô tình cũng đã tự tạo cho mình một gánh nặng lớn để khó có thể chăm sóc kỹ càng cho tất cả.

Đối với tôi, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn, những kỷ niệm về tình cảm anh Dũng dành cho tôi vẫn luôn là hành trang lớn trong cuộc sống của tôi, và chúng tôi vẫn là bạn.

- Từng thừa nhận thần tượng Hà Dũng, chị mong muốn người đàn ông của đời mình sẽ có điểm gì giống với nhạc sĩ của “Khúc tự tình”?

- Tôi rất kính trọng những gì anh ấy đã trải qua để tạo dựng được ngày hôm nay. Từ một cô gái 18 tuổi đến nay, nhờ tiếp xúc với anh, tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của mình. Vậy nhưng, mỗi người mãi mãi chỉ đóng một vai trò với người khác mà thôi. Anh trai dạy mình những điều nhỏ, không cho mình phạm sai lầm. Mẹ dồn tình yêu thương cho con, nâng con dậy khi vấp ngã. Hà Dũng dạy tôi những điều lớn lao anh đã trải qua để tôi tự lựa chọn hướng đi của mình, nhưng người bạn trai phải là người đồng hành cùng mình chứ không phải người dạy mình làm thế nào.

Tôi hy vọng người yêu tôi sau này sẽ không đào hoa như Hà Dũng. Tôi không muốn mình bất an khi đi diễn xa mà lúc nào cũng lo lắng họ ở nhà có người đàn bà khác.