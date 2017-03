Trà My Idol trở lại nóng bỏng sau hai năm làm mẹ

Những ngày gần đây, cô vừa chính thức đánh tiếng trở lại bằng việc hé lộ bộ ảnh đầy nóng bỏng được chụp trong quá trình thực hiện MV mới. Trà My cho biết dự kiến ngày 16-9 cô sẽ công bố dự án âm nhạc Let Me Feel Your Love Tonight.





Đây không đơn thuần là sản phẩm đầu tiên sau hai năm “ở ẩn” mà là dự án đánh dấu sự kết hợp hứa hẹn gây bất ngờ giữa Trà My Idol, Hoàng Tourliver cùng đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư.

Trà My Idol chia sẻ: “Với lần trở lại này, tôi muốn trải nghiệm những điều mới mẻ, thực hiện những điều mình chưa làm được và thậm chí làm cả những điều mình đã bỏ lỡ. Hy vọng với dự án mới, khán giả sẽ thấy một Trà My Idol cố gắng, nghiêm túc hơn trong từng hoạt động”.