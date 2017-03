Trà My Idol và Hoàng Thuỳ Linh vẫn là bạn thân

Trà My từng nói: “sự cạnh tranh tại Vietnam Idol không đáng sợ bằng sự cạnh tranh sắp tới”. Có nghĩa là, sự cạnh tranh giữa các ca sĩ tại mảnh đất âm nhạc màu mỡ TPHCM còn khắc nghiệt hơn nhiều?

- Đúng vậy! Ai cũng biết rằng showbiz Việt tập trung thị phần đến 80% tại TPHCM. Tôi cũng chỉ là một người nơi khác đến lập nghiệp, cố gắng tạo một chỗ đứng trong khoảnh đất chật hẹp này.

Nếu như ở Việt Nam Idol, cạnh tranh thi vào vòng chung kết chỉ là 10 người và trong khoảng thời gian nhất định. Còn trong làng âm nhạc TPHCM, đó là sự cố gắng không mệt mỏi, và một sức chịu đựng kéo dài. Ai đủ lì lợm, đủ tài năng ắt sẽ chiến thắng, còn kẻ hèn nhát, không nghị lực đương nhiên sẽ phải bỏ cuộc.

Tôi đang rất sung sức để làm việc hết mình và tự tin vào những gì bản thân đang có.

Có nghĩa là Trà My cũng từng rơi vào cảnh bị đồng nghiệp “chèn ép” vì là “lính mới” chân ướt chân ráo từ Hà Nội vào Sài Gòn lập nghiệp?

- Điều này không ai không phải trải qua, từ ca sĩ ngôi sao đến ca sĩ bình thường. Những vấp ngã đó, những khó khăn ban đầu đó sẽ là bài học kinh nghiệm cho tôi bước tiếp trên con đường sau này. Mỗi chặng đường đi, dù là khó khăn đều rất đáng quý vì mình đã được trải nghiệm…

Tham gia các dự án âm nhạc liên tiếp, luôn bị dư luận “soi mói” từng bước đi… có lúc nào cô gái tuổi đời mới 19 cảm thấy mệt mỏi? Cách giải toả thật sự hiệu quả của Trà My lúc ấy là gì?

- Nói mọi người có thể không tin, nhưng khi tôi thấy mệt mỏi nhất, buồn chán nhất, tôi lại “trở về” chính cái tuổi19 của mình. Khi đó, tôi thích vùi đầu trong phòng chơi game từ sáng đến tối. Sau đó nghe nhạc và lại chơi game đến khi nào cảm thấy mình hết stress mới thôi.

Thực sự không có ai bước chân vào làng giải trí lại không bị áp lực cả. Đến giờ, tôi đã tập cho mình cách sống bình thản và chịu được sắt đá! (Cười).

So với các thành viên trong nhóm Thiên Thần như: Hoàng Thuỳ Linh, Trà My “lớn” đều đang cố gắng theo đuổi sự nghiệp âm nhạc thì Trà My Idol “thênh thang” hơn nhiều với hậu thuẫn lớn của nhạc sĩ Hà Dũng và cả một ê kíp hùng hậu?

- Nhạc sĩ Hà Dũng là một ân nhân lớn và tôi thật sự may mắn khi gặp được. Anh đã làm hết sức mình cho sự nghiệp đam mê âm nhạc của Trà My.

Sau khi cô bạn thân một thời, Hoàng Thuỳ Linh dính vào scandal clip sex, hai người có liên lạc thường xuyên không?

- Chúng tôi vẫn là bạn thân. Khi bạn gặp nạn, không biết đúng sai thế nào nhưng tôi nghĩ mình phải ở cạnh bạn mình ngay lúc đó, không thể buông tay ra được. Chúng tôi đã từng chia ngọt sẻ bùi, vượt qua những khó khăn khi còn ở nhóm Thiên Thần tại Hà Nội, vậy sao đến giờ lại bỏ nhau?

Với Ngọc Minh Idol thì sao? Tình cảm Trà My dành cho “chàng Xù” thế nào? Được biết Trà My và Ngọc Minh chơi với nhau từ ngày bé xíu ở Hà Nội và Minh nói rất thương My!

- Đó là một người bạn tuyệt vời dù chúng tôi là những đối thủ của nhau trong cuộc thi Vietnam Idol năm ngoái. Tôi cũng rất quý Ngọc Minh và vẫn theo dõi từng bước đi của anh trong âm nhạc.

Với vị trí của mình hiện tại, Trà My có nhiều bạn bè thân thiết trong giới nghệ sĩ không?

- Tôi gần như rất ít bạn. Ngoài Hà Nội thì cũng chỉ có mấy người bạn thân từ lâu lắm rồi, vào TPHCM lại càng ít. Cuộc sống của tôi khá khép kín trong công việc ca hát.

Cũng bởi tôi quan niệm rằng, không cần thật nhiều bạn bè, chỉ cần ít nhưng họ là bạn thực sự, hiểu mình và chia sẻ được với mình mới là điều đáng quý. Tình bạn cũng không phân biệt ở giới nào, quan trọng là họ có một trái tim nhân ái và lòng chân thành.

Quay trở lại với kế hoạch âm nhạc sắp tới của Trà My, việc đưa 4 đêm diễn của mình vòng quanh 4 thành phố lớn của nước Mỹ phục vụ khán giả Việt kiều bắt đầu từ giữa tháng 12 tới hẳn là quyết định quá sức đối với một ca sĩ trẻ?

- My Idol US Tour sẽ diễn ra tại 4 thành phố lớn: Houston, Dalas, San Jose, Orange County thuộc 2 tiểu bang là California và Texas, là nơi tập trung đông Việt Kiều nhất.

Chuyến lưu diễn không chỉ là quyết định của riêng Trà My mà là của tập thể những người có tâm huyết với dự án âm nhạc và hình ảnh của Trà My. Đây là một trong những kế hoạch được xây dựng từ lâu và đến thời điểm này là lúc thực hiện.

So với một ca sĩ trẻ như tôi thì đây quả là một quyết định khiến nhiều người đặt dấu hỏi ngờ vực, nhưng đứng trước một cơ hội lớn như này, tôi chỉ biết cố gắng và nỗ lực thật nhiều để hoàn thành những phần việc của mình một cách tốt nhất.

Đến với My Idol US Tour này, Trà My và ê kíp đã chuẩn bị những gì?

- Tháng 10 vừa rồi, người của Trà My đã bay qua Mỹ để thị sát sân khấu và làm việc với đối tác sẽ là nhà đồng tổ chức chương trình tại Mỹ. Cũng xin chia sẻ, đây là sự hợp tác giữa hai bên để có một chương trình cho My tốt nhất chứ không phải ê-kíp được đưa từ Việt Nam sang.

Ngoài ra, tôi còn mang theo 2 album chỉ phát hành tại Mỹ. Trong đó, có những bài hát thuộc dòng nhạc xưa, là những ca khúc tôi rất yêu thích bởi ca từ và giai điệu quá đẹp. Tôi mong khán giả lắng nghe cảm xúc của một cô gái 19 tuổi đang yêu, hát tình ca với cả con tim nồng nhiệt của mình.

Trà My có cảm thấy bị áp lực khi đứng chung sân khấu với những tên tuổi như Bằng Kiều, Huy MC, Trần Thái Hoà, Trịnh Lam…?

- Tôi hồi hộp vì được gặp họ và hát chung. Đó cũng là niềm vinh hạnh đối với tôi. Còn áp lực thì không!

Từng hát những ca khúc nhạc trẻ hướng đến khán giả tuổi teen, trong hai album phát hành ngoài biên giới này lại thể hiện khá nhiều bài nhạc xưa, có vẻ Trà My đã lộ rõ tham vọng chinh phục nhiều đối tượng khán giả?

- Đó cũng là điều mà tôi muốn mình hướng tới trong tương lai. Ai cũng sẽ có lúc già, âm nhạc cũng phải đến lúc trưởng thành, mình không thể hát những ca khúc teen mãi được. Tất nhiên, tôi không muốn mất đi lượng khán giả teen của mình, nhưng lại muốn có thêm nhiều khán giả lớn tuổi hơn để chuẩn bị cho bước bật tiếp theo trong năm 2009.

Với lại, album nghiêng về nhạc xưa này chỉ phát hành tại Mỹ. Còn với khán giả trong nước, tôi đã chuẩn bị một dự án mới, sau khi đi Mỹ về tôi sẽ chính thức công bố.