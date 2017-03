Trà My Idol và... những góc khuất!

Tôi hỏi Trà My: “Mỗi khi báo chí phỏng vấn My, đề tài “hot” nhất luôn là về mối quan hệ với nhạc sỹ Hà Dũng, My có thấy mệt mỏi không?”. Cô bé thật thà: “Có chứ ạ! My không hiểu sao rất nhiều người quen anh Dũng, được anh Dũng giúp đỡ vậy mà mọi người lại chỉ nhắm vào mình”.

Có phải vì My được Hà Dũng ưu ái nhất?

Có thể cô bé may mắn vì được vị nhạc sĩ doanh nhân này đỡ đầu. Nhưng điều đó không có nghĩ là Hà Dũng là tất cả những gì có thể nói về Trà My.

Mạnh mẽ như con trai và không thích phong cách sexy

Nhìn dáng người nhỏ nhắn của Trà My, ai cũng nghĩ cô bé yếu đuối lắm. Nhưng tiếp xúc, trò chuyện với My mới thấy cô bé rất mạnh mẽ. My kể: “Nhiều người gán từ sexy cho My nhưng My không thích chút nào. Có thể âm nhạc của My quyến rũ, gợi cảm những không có nghĩa là My là một cô gái sexy. Từ đó nghe nhạy cảm quá”.

Bên cạnh đó, tính Trà My hơi “đàn ông” cứng rắn, quyết đoán và rất ít khi chảy nước mắt. Cô bé cười: “Tính My lỳ lắm, chả bao giờ khóc. Đôi khi, đứng trước những đau khổ, mất mát, My muốn khóc cho vơi đi nhưng không thể khóc được. Nước mắt cứ chảy ngược vào trong hay sao ấy”. Những chuyện buồn của mình, Trà My chỉ giữ trong lòng chứ không bao giờ chia sẻ với ai.

Câu hỏi: “Cú sốc lớn nhất mà My đã gặp phải là gì?” của tôi đã làm My bộc lộ tình cảm của mình trong khoảnh khắc hiếm hoi: “Khi My biết tin ba mất. My còn nhớ đó là ngày thi tốt nghiệp cấp hai, ba mất rồi nhưng cả nhà không cho biết vì muốn My thi xong. Có lẽ suốt đời My cũng không quên được cảm giác bàng hoàng, đau đớn khi nghe tin dữ”.

My có hai người anh trai. Từ khi ba mất, anh cả thay ba chăm sóc cho mẹ và hai em. Cho đến bây giờ, anh cả vẫn là người có ảnh hưởng lớn nhất đối với cô ca sĩ này.

My nhớ lại: “Mối tình đầu của My là một “hot boy” ở Hà Nội, chàng ta rất quậy. Có hôm, đi chơi về khuya, My bị anh cả lôi ra đánh đòn. Vậy mà My chẳng giận anh. My thương anh và cảm thấy có lỗi vô cùng. Từ đó trở đi, My không bao giờ làm anh buồn nữa”. Có lẽ nỗi đau mất cha đã làm ba anh em thương yêu nhau và sống có trách nhiệm hơn. Cũng từ sau mối tình với chàng “hot boy”, My trưởng thành hơn rất nhiều.

“Người tình trăm năm” và hai chú… em nuôi xinh xắn

Từ sau mối tình đầu với “dân chơi”, My trở nên sợ chơi bời, tụ tập. Những ngày không đi diễn, My thường ở nhà ôm lấy “người tình trăm năm” của mình là chiếc máy chơi game PS3 để “phá đảo”. Ngoài ra, My cũng mới có “em nuôi” là hai chú chó bull béo ú, rất dễ thương. My cười bảo:“Mỗi lần mệt mỏi, nhìn vẻ mặt ngố ngố của hai em bull là My vui ngay”.

Hiện tại, My đang sống cùng anh trai tại căn hộ chung cư Sky Garden ở TP.HCM. My bảo: “Hai anh em ở chung rất thoải mái, đi chơi, đi làm, đi ăn… gì cũng tiện, đỡ phải điện thoại hẹn hò nhau”.

Ca sĩ Hoàng Hiệp là người quản lý đồng thời cũng là bạn thân nhất của Trà My. Khi tôi hỏi Hoàng Hiệp về tính cách của cô ca sĩ Vietnam Idol này, anh chàng cười lém lỉnh: “Cậu bạn thân của mình đấy. Tính cô ấy đàn ông lắm! Nói vậy chứ mình thích nhất ở My tính ham học hỏi và rất chịu khó, biết quan tâm đến người khác. À, đôi khi, cô bé cũng có hay nhõng nhẽo đột xuất”.

Xin trích câu nói của Trà My để kết thúc bài viết này: “Được anh Hà Dũng đỡ đầu là may mắn lớn nhất đối với My. My luôn trân trọng điều đó. Điều My cần làm là cố gắng hết sức để mọi người thấy thực lực trong âm nhạc của mình”.