Trà My - “Thiên thần” đã từng... ăn trộm

Gặt hái được không ít thành công và đã nếm trải khá nhiều thất bại, Trà My giờ đây không còn là cô bé ngu ngơ ngày nào trong nhóm nhạc "Thiên thần" với Hoàng Thùy Linh và Trà Mi Idol. Tâm sự của cô đã thể hiện sự chín chắn của tuổi 24.

Vẫn khắc khoải đợi quà 8/3

Dành rất nhiều tình cảm cho mẹ và luôn nhớ những kỷ niệm sâu sắc giữa hai mẹ con. My nói đã từng trộm hoa để tặng mẹ trong ngày 8/3?

Đó là hồi đang học lớp 3. Đến ngày 8/3, rất muốn mua một bông hoa xinh xinh để tặng mẹ mà nhưng không có tiền nên không biết làm thế nào. Ngồi trong lớp học, My cứ nghĩ mãi và lơ ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Chợt phát hiện ra một nhà dân gần lớp học có trồng mấy chậu cây cảnh. Đến giờ tan học, My thò tay sang để ngắt một bông hoa và một ít cây hoa nho nhỏ xung quanh, chẳng biết là hoa gì, rồi bó lại bằng chính tờ báo bọc sách vở. Sau đó chạy ù về nhà để tặng mẹ. Nhận được hoa từ tay con gái, mẹ rất vui nhưng thấy hoa nham nhở nên gặng hỏi, My hồn nhiên kể lại phi vụ ngắt trộm hoa. Kết quả là My nhận được một trận mắng vì tội ngắt trộm hoa của nhà người khác.

Ngày mùng 8/3 những năm gần đây My đã lớn rồi, đã đi làm có tiền, nên năm nào cũng mua tặng mẹ một món quà. Mỗi năm mỗi khác, năm thì là chiếc túi xách nhỏ, năm thì một lọ nước hoa. Có lẽ năm nay sẽ là một bộ mỹ phẩm mà mẹ thích.

Thế còn phần mình, món quà nào ấn tượng nhất mà My nhận được trong ngày đặc biệt này?

Món quà mùng 8/3 mà My thích nhất là của một người bạn, hồi đó My chưa có bạn trai (cười). Người bạn đó tặng cho My một bó… gồm 9 chú gấu hồng nhỏ cực yêu. Còn ngày 8/3 cách đây 6 năm, lúc My chưa đi hát, có một người lạ mặt tự dưng đến tặng My một bó hoa to gần bằng người My. Anh ta tặng hoa nhưng chẳng nói chẳng rằng rồi đi luôn. Quả là một chàng trai lạnh lùng. Hôm sau anh ta gọi điện cho Trà My và nói rằng: "Tớ tặng hoa vì thích bạn. Bạn hay đi học qua phố nhà tớ!".

Lại sắp tới ngày đặc biệt dành cho phái đẹp rồi? “Hoàng tử” sẽ phải làm gì để chiều lòng bạn gái nhỉ?

Tuỳ tâm “người ta” thôi. Về phía My, ngày 8/3 năm nay sẽ diễn ở một số điểm ca nhạc tại Hà Nội. Bài hát mình muốn tặng đến tất cả chị em phụ nữ, nhân ngày mùng 8/3 sẽ là một ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Đức Cường mang tên "Em muốn". Biết đâu, đó là gửi ý để những anh ngố có thể hiểu ra điều bạn gái mình muốn!

Phải là “con trâu” có “số má” trong nghệ thuật

Trở lại với chuyện nghề. Rất thắc mắc muốn hỏi vì sao My lại gắn sự nghiệp ca hát của mình với các tụ điểm ca nhạc, các quán bar mà không phải là các cuộc thi hát chuyên nghiệp?

Ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, My đã hát ở những tụ điểm. Có thể nói khởi thủy sự nghiệp của My là từ khách sạn. Năm 2003, My đã từng hát ở khách sạn Hà Nội một năm. Hát cùng với ban nhạc sống phục vụ khách ngồi nghe trong đại sảnh. Mà thường thì các nhóm nhạc mới thành lập bao giờ cũng làm quen với các tụ điểm trước khi làm quen với các sân khấu lớn. Những tụ điểm như thế có thể coi như "sân tập" để các ca sĩ đi lên chuyên nghiệp. "Sân tập" ở đây không phải là nơi để đi từ nghiệp dư lên chuyên nghiệp mà là nơi để các ca sĩ trẻ rèn luyện bản lĩnh, rèn luyện cung cách làm người.

Nhưng đến giờ vẫn gắn bó với những tụ điểm đó thường dễ bị đánh giá sự nghiệp của My vẫn đang ở những bước đầu tiên trong sự nghiệp của mình?

My không bận tâm lắm đến điều đó, bởi quán bar với mình là sân nhà. Nhất là trong năm nay, khi kinh tế khó khăn sẽ khiến hoạt động nghệ thuật của ca sĩ càng khó khăn theo. Dù vậy, từ nửa năm nay My chính thức là ca sĩ đơn độc quyền của công ty Minh Nam. Hình thức này ở trong Sài Gòn rất nhiều nhưng ở Hà Nội thì chưa thực sự phát triển lắm, các mô hình lớn thì chưa có. Như nhạc sĩ Tường Văn đã từng tâm sự với báo chí, My giờ đây đã là một "con trâu" (Trà My tuổi Sửu) có số má trên sân khấu âm nhạc. Vì vậy, áp lực lớn hiện nay là luôn nỗ lực để xứng đáng với những gì mà mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ.

Thông tin cá nhân: Tên đầy đủ: Nguyễn Thị Trà My Sinh ngày 11/9/1985, cao 1m62, nặng 48kg. Từng là cựu thành viên nhóm nhạc Thiên Thần, cựu nhóm trưởng nhóm nhạc Đô Rê Mi Đã ra mắt CD Vol 1MyAngel Giải nhất các ban nhạc Học sinh - Sinh viên tổ chức lần đầu tiên năm 2002

Sắp ra mắt CD vol 2 trong năm 2009. Có nhiều khác biệt so với album vol trước đó làm với nhạc sĩ Tường Văn?

Vol 2 sắp tới sẽ là những ca khúc của các nhạc sĩ được yêu thích hiện nay như Tường Văn, Nguyễn Đức Cường...

Phong cách thể hiện là sự hiện đại, năng động của tuổi trẻ, với những ca từ gần gũi. Nhưng tất nhiên cũng không thể thiếu những bài hát trữ tình với những lời ca tình cảm sâu lắng. My muốn sự đa dạng để mọi đối tượng khán giả đều có thể chấp nhận. Đứa con tinh thần lần này của My cũng được thai nghén với ê kíp phòng thu chuyên nghiệp và nhạc sĩ Tường Văn đấy (cười)!

Xin cảm ơn và chúc Trà My luôn thành công trên con đường nghệ thuật của mình!