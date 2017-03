Trải lòng của vệ sĩ tháp tùng sao sau 'vụ Mr Đàm'

Sau vụ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng bị tấn công ở Mỹ, nhiều vệ sĩ ở TP.HCM rỉ tai nhau: “Mấy tay vệ sĩ cho Mr Đàm chắc bị cho “ăn cám” vì không hoàn thành nhiệm vụ”.



Thế mới biết, làm vệ sĩ cho sao chẳng đơn giản chút nào. Với những nam vệ sĩ cao to, giỏi võ mỗi khi tháp tùng sao đi biểu diễn cũng “nổ đom đóm”. Ấy vậy mà vẫn có nhiều cô gái lại chọn nghề này.

Bỏ nghề giáo, làm nữ vệ sĩ

Nói đến vệ sĩ cho sao, mọi người thường hình dung một anh chàng cao to, giỏi võ, đeo kính đen… Thế nhưng thực tế vẫn có những cô gái nhỏ nhắn, dễ thương sẳn sàng “tả xung hữu đột ”... bảo vệ sao, bất cứ lúc nào.

“Tôi rất hâm mộ ca sĩ Mỹ Tâm nên lần đầu tiên được giao nhiệm vụ hộ tống chị đi diễn tôi quên ăn quên ngủ vì hồi hộp và háo hức. Thế nhưng từ khi làm vệ sĩ chính thức cho Mỹ Tâm đến giờ, do công việc lúc nào cũng căng như dây đàn nên tôi vẫn chưa xin được ... chữ ký của chị"- nữ vệ sĩ Dương Thị Thu Thuỷ, Công ty ISP, tâm sự.

"Ai cũng bảo tôi... ghép hình". (Chị Loan (bìa trái) chụp hình chung với Nguyễn Cao Kỳ Duyên).

Cô vệ sĩ nhỏ bé họ Dương nói, cô chọn nghề này vì từ bé đã thần tượng Mỹ Tâm, Mr Đàm và mê phim Hàn Quốc. “Người hâm mộ chỉ được xem qua tivi, thấy ca sĩ biểu diễn trên sân khấu còn làm vệ sĩ sẽ được tự mình bảo vệ thần tượng… oai lắm!” - cô hào hứng nói.

Nữ vệ sĩ Trần Thị Tú Loan cũng hớn hở nhớ lại lần hộ tống Nguyễn Cao Kỳ Duyên: “Mang hình về khoe, mọi người trong nhà, rồi hàng xóm tới xem ai cũng chọc rồi còn bảo… hình ghép chứ làm gì chụp được với người thật!”.

Dù làm vệ sĩ cho sao cũng lắm bi kịch nhưng nhiều người vẫn gắn bó bó với nghề này gần chục năm nay.

Mạnh mẽ là vậy nhưng không ít lần nữ vệ sĩ phải khóc một mình trong… nhà vệ sinh cho đỡ tức vì bị fan mắng chửi thậm tệ do họ không được đến gần sao. “Vệ sĩ mà khóc trước mặt khán giả hay thân chủ thì xấu hổ lắm. Sau giờ làm việc mình mới dám tìm chỗ nào kín đáo khóc cho hết tức” – chị Thuỷ tâm sự.

Học ĐH sư phạm ra trường, Huỳnh Đoan Tố Thư không theo nghề giáo mà đi làm vệ sĩ khiến nhiều bạn bè, bà con nhìn cô với ánh mắt… xem thường.



“ Nếu không yêu nghề chắc tôi đã bỏ việc từ lâu rồi. Công việc đòi hỏi sự mềm dẻo trong từng tình huống ứng xử với khán giả, thân chủ nhưng phải thật mạnh mẽ khi đối diện với kẻ xấu. Nhờ vậy tôi thấy mình vững vàng, bản lĩnh hơn trong cuộc sống ” – cô gái gắn bó 10 năm với nghề, nói.



Đưa lưng "hứng đạn" cho sao

Với các fan, việc đựợc “nhìn tận mắt, bắt tận tay” các ca sĩ nổi tiếng luôn là niềm ao ước. Trong khi đó, với các vệ sĩ, việc để fan tiếp cận quá gần sao lại là nỗi thất vọng lớn. Nhiệm vụ của họ là lúc nào cũng phải giữ khoảng cách an toàn giữa sao và người hâm mộ. Bởi thế, mỗi khi fan nổi giận là vệ sĩ phải... hứng đòn.





Vệ sĩ hộ tống sao nổi tiếng trong vòng vây các fan. (Kim Han Nul được hộ tống khi đến TP.HCM).

Các vệ sĩ của ISP vẫn còn nhớ như in "trận mưa chai lọ" mà fan “dành tặng” sau lần phục kích chiêm ngưỡng Lâm Tâm Như, Triệu Vy không thành, cách đây mấy năm. Anh Lê Minh Đức, Phó chỉ huy, nói, trong lần hai người đẹp của Trung Quốc sang Việt Nam, dù đội vệ sĩ đã lên phương án rất kỹ nhưng khi "xung trận" vẫn bị fan cho "ăn đạn".



"Lần đó, do fan đông quá nên anh em phải mở thêm một cửa phụ ở sân Tao Đàn để hai người đẹp đi vào sân khấu. Lúc này ở cửa chính có cả ngàn fan đang nóng ruột chờ. Sau khi phát hiện Lâm Tâm Như và Triệu Vy đã vào sân khấu bằng cửa phụ, các fan tức giận ném chai nước bay vù vù vào người anh em vệ sĩ. Đau thì đau nhưng thấy thân chủ của mình an toàn lên sân khấu là mừng rồi” - anh Đức, nhớ lại.

Vệ sỹ có thể phải chịu trận "mưa chai lọ" từ các fan quá kích.

Nguyễn Văn Nam, Tổng chỉ huy, kể: "Một lần hộ tống Lam Trường đi diễn ở Cần Thơ, trời đang nắng bỗng đổ mưa tầm tã. Khán giả hào hứng không muốn về khiến Lam Trường cũng phấn khích, hát chay không micro. Hôm đó, cả nhóm vệ sĩ được một phen… tắm mưa chung với khán giả. Tối về, cả sao và vệ sĩ đều ướt như chuột lội. Ví, điện thoại cũng bị "tắm mưa" nhưng anh em ai cũng vui vì hoàn thành nhiệm vụ”,

Anh Nam chia sẻ: “Có lần fan nổi giận hắt nguyên cả xô nước về phía sao, anh em vệ sĩ lập tức đưa lưng ra hứng. Bởi vì nếu xô nước đó là axit hay hoá chất nguy hiểm thì hậu quả rất khủng khiếp...”.