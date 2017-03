Trải nghiệm đỉnh cao kịch câm Pháp

Buổi diễn của nghệ sĩ Jean – Louis Danvoye tại nhà hát Lớn Hà Nội tối 28.9 chỉ vỏn vẹn 60 phút. Nhưng tất cả những ai được thưởng thức vở diễn To see or not to see đều cảm thấy may mắn khi được trải nghiệm một loại nghệ thuật thị giác thật tuyệt vời.

Jean-Louis Danvoye được đánh giá là một trong những nghệ sĩ kịch câm tài năng nhất châu Âu. Những nghệ sĩ vĩ đại như Charlie Chaplin hay Marcel Marceau đã hút hồn Danvoye từ khi anh còn rất nhỏ bởi thứ nghệ thuật giản dị nhưng hài hước và đầy quyến rũ. Ngay sau khi kết thúc bậc học phổ thông, anh quyết định đi theo con đường nghệ thuật. Anh đã theo học kịch câm tại Paris với các nghệ sĩ Pinok và Matho. Ban đầu anh là thành viên của nhóm kịch hai người Les Founambules. Với nhóm này, Danvoye lưu diễn tại nhiều nước châu Âu và Canada. Nhưng từ ba năm qua, Danvoye quyết định tách riêng để trở thành một nghệ sĩ biểu diễn độc lập. To see or not to see là tác phẩm do Danvoye dày công sáng tạo và luyện tập. Vở diễn được chia thành nhiều tiểu phẩm gắn kết với nhau bởi một tấm màn che nằm ở góc sân khấu giống như cánh cửa để khi kết thúc hay bắt đầu một tiểu phẩm, nghệ sĩ xuất hiện từ đó. Đặc trưng của nghệ thuật kịch câm châu Âu là kết hợp các đạo cụ hữu hình và vô hình, nhằm kích thích tối đa sự tưởng tượng của khán giá, hút họ theo từng động tác cơ thể của người nghệ sĩ. Sự gây cười, tính chất hài hước nằm ở những hành động “kỳ cục” mà nghệ sĩ thể hiện. Đặc biệt trong vở diễn của Jean-Louis Danvoye, người xem còn bị bất ngờ bởi những động tác có yếu tố nguy hiểm như sử dụng lửa. Với thế mạnh của một giảng viên bộ môn hình thể thuộc đại học hoàng gia Bruxell (Bỉ), Danvoye tận dụng tối đa sự biểu cảm của tay và mặt. Đó chính là thông điệp độc đáo của loại hình nghệ thuật này. Những rào cản về ngôn ngữ bị phá bỏ hoàn toàn ngay từ đầu bởi mối liên hệ giữa nghệ sĩ và người xem được thiết lập bởi các động tác cơ thể và âm nhạc. Mặc dù tối giản đạo cụ hữu hình nhưng nếu tinh ý có thể thấy Danvoye luôn để đạo cụ của mình được “sống”. Câu chuyện về tình bạn giữa hai chiếc quạt và người đàn ông là điển hình (ảnh). Cảm xúc của diễn viên khiến hai chiếc quạt như quấn quít, như tranh giành tình cảm của người chủ ngốc nghếch mà tốt bụng. Có lẽ điều đáng tiếc duy nhất là vở diễn của nghệ sĩ Jean-Louis Danvoye chỉ có một đêm tại Hà Nội với đối tượng khán giả khá hạn chế. Theo Dung P (SGTT)